iPhone Air ra mắt: Siêu phẩm mỏng nhất lịch sử, Apple định nghĩa lại tương lai smartphone 11/09/2025 17:38

(PLO)- Apple đã ra mắt thế hệ iPhone hoàn toàn mới với iPhone Air, iPhone 17 và bộ đôi iPhone 17 Pro, mang đến những đột phá về thiết kế và hiệu năng chưa từng có.

iPhone Air là chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử với độ dày chỉ 5.6mm. Khung titan hàng không vũ trụ cấp 5 kết hợp kính Ceramic Shield 2 mặt sau, tạo nên thiết kế siêu nhẹ nhưng cực bền. Máy sở hữu chip A19 Pro, màn hình ProMotion 6.5 inch 120Hz, camera Fusion 48MP và camera trước Center Stage hình vuông độc đáo.

iPhone 17 được nâng cấp toàn diện với màn hình ProMotion 120Hz lần đầu xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn, chip A19 và camera kép Fusion 48MP kèm Ultra Wide 48MP.

iPhone 17 Pro/Pro Max sở hữu khung nhôm nguyên khối, hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp hiệu năng tốt hơn 40%. Cả ba camera sau đều 48MP với zoom quang học 8x. Pro Max có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

