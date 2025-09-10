iPhone 17 ra mắt: Công nghệ AI mới, giá bán tại Việt Nam ra sao? 10/09/2025 15:19

(PLO)- Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 17 Series với hàng loạt nâng cấp nổi bật, đặc biệt là công nghệ AI thế hệ mới, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ toàn cầu. Tại Việt Nam, iFan đang háo hức chờ đợi mức giá bán cùng những trải nghiệm đột phá.

Sức hút iPhone mới tại Việt Nam

Đúng 0h ngày 10-9-2025 (theo giờ Việt Nam), Apple chính thức ra mắt iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max, ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Những hình ảnh đầu tiên của thế hệ iPhone mới nhanh chóng lan tỏa, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Việt Nam từ lâu đã được xem là một trong những thị trường tiêu thụ iPhone cao cấp hàng đầu khu vực, với sức mua mạnh mẽ và cộng đồng người dùng trung thành. Vậy người dùng Việt đang chờ đợi điều gì ở thế hệ mới năm nay?

iPhone 17 Series và xu hướng AI trên smartphone

AI đang trở thành xu hướng tất yếu trên smartphone và được nhiều hãng công nghệ lớn tích hợp vào sản phẩm. Trong đó, Apple vẫn giữ vị thế tiên phong với nền tảng Apple Intelligence, mang đến trải nghiệm mượt mà và hữu ích trong thực tế. Trên iPhone 17, người dùng sẽ có cơ hội khám phá loạt tính năng AI hoàn toàn mới, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước.

Cụ thể, Apple trang bị nhiều công cụ thông minh như:

● Trí tuệ thị giác: Nhận diện nội dung hiển thị trên màn hình, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, đặt câu hỏi hoặc thực hiện hành động tức thì.

● Dịch trực tiếp: Tự động dịch văn bản trong Tin nhắn, hiển thị phụ đề ngay khi gọi FaceTime và hỗ trợ dịch giọng nói trực tiếp trên ứng dụng Điện thoại.

● Dọn dẹp: Xóa bỏ chi tiết thừa trong ảnh chỉ bằng một chạm, giữ trọn vẹn nhân vật hoặc đối tượng chính.

● Genmoji: Tạo biểu tượng cảm xúc độc đáo, cá nhân hóa phù hợp với từng cuộc trò chuyện.

● Công cụ viết: Hỗ trợ đọc lại, gợi ý diễn đạt theo nhiều phong cách, đồng thời tóm tắt văn bản nhanh chóng và chính xác.

Nhờ những tính năng này, iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max trở thành “trợ lý AI di động” hữu ích, đồng hành cùng người dùng trong học tập, công việc và giải trí.

Có nên nâng cấp từ iPhone 16 lên iPhone 17?

Các tính năng AI trên iPhone 17 Series năm nay đã được nâng cấp mạnh mẽ so với iPhone 16, mang đến trải nghiệm tiện lợi và thông minh hơn. Người dùng có thể tìm kiếm, tra cứu thông tin, dịch thuật, chỉnh sửa ảnh hay tóm tắt văn bản chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Không chỉ tiết kiệm thời gian, loạt công cụ AI còn giúp nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Ngoài AI, Apple cũng cải tiến toàn diện về phần cứng. iPhone 17 bản tiêu chuẩn sở hữu màn hình 6.3 inch lớn hơn cho trải nghiệm hình ảnh sống động, chip A19 thế hệ mới mạnh mẽ hơn, đồng thời hệ thống camera có độ phân giải cao (48MP) giúp ghi lại những bức ảnh sắc nét và chi tiết.

Tất nhiên, việc nâng cấp lên iPhone 17 sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi người. Nhưng nếu bạn là tín đồ công nghệ, yêu thích những trải nghiệm mới mẻ và muốn đón đầu xu hướng AI trên smartphone, iPhone 17 Series chắc chắn là lựa chọn đáng để cân nhắc.

Nơi mua chính hãng - bảo đảm quyền lợi người dùng

Tại Việt Nam, FPT Shop là một trong những đối tác uy tín hàng đầu của Apple, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Khi mua iPhone 17 Series tại FPT Shop, khách hàng sẽ được hưởng:

● Đầy đủ phiên bản từ iPhone 17 đến iPhone 17 Pro Max, hàng chính hãng Apple.

● Chính sách trả góp 0% linh hoạt, dễ dàng sở hữu siêu phẩm mới.

● Bảo hành chính hãng và dịch vụ hậu mãi chu đáo.

● Trải nghiệm mua sắm an toàn, tiện lợi tại hệ thống cửa hàng toàn quốc.

● Ưu đãi độc quyền dành riêng cho suất Pre-order.

Đặt trước ngay hôm nay tại FPT Shop để không bỏ lỡ “siêu phẩm công nghệ” hot nhất 2025 và trở thành những người đầu tiên sở hữu iPhone 17 tại Việt Nam!