Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vừa có văn bản trả lời báo Pháp Luật TP.HCM về việc trả lời đơn thư tố cáo của bà D. và ông T. tố cáo ông NVK - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Củ Chi về quy trình giải quyết các vụ án tai nạn giao thông xảy ra ngày 29-6-2019 trên tỉnh lộ 8, ấp Tam Tân, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.



Sau khi chỉ đạo xác minh làm rõ, Công an huyện Củ Chi cho biết kết quả như sau:

1. Về sự vụ tai nạn giao thông: Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 29-6-2019 giữa xe máy mang biển số 55Y4-3240 do ông Trần Minh Dưng sinh năm 1964 điều khiển với ô tô đầu kéo biển số 63C-088.86, kéo sơmi rơmoóc tải (chở container) biển số 63R-003.88 do ông Tăng Văn Lực (sinh năm 1960, HKTT: Ấp Chợ, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển. Hậu quả là ông Trần Minh Dưng chết trên đường đi cấp cứu.

2. Về nội dung tố cáo ông NVK đã vi phạm quy trình điều tra vụ tai nạn giao thông, nội dung tố cáo sai, vì:

Công an huyện Củ Chi căn cứ vào Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29-12-2017; Quyết định số 1319/QĐ-BCA-C41; Thông tư số 76/2011/TT-BCA và Thông tư số 77/2012/TT-BCA thì cán bộ điều tra, thụ lý vụ án đã tiến hành điều tra đảm bảo theo đúng trình tự như: Lập bản ảnh hiện trường, sơ đồ hiện trường, tạm giữ phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, giám định tốc độ xe, giám định pháp y, xét nghiệm nồng độ cồn...

Ngoài ra, phía cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thông báo đến bà D. những nội dung liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông, ông NVK thể hiện tác phong, ngôn phong chưa thật sự chuẩn mực khi tiếp xúc và làm việc với bà D. và ông T.

Cạnh đó, trong quá trình điều tra chưa có kết quả giải quyết nhưng ông NVK đã có những nhận định trước sau không thống nhất, dẫn đến gia đình ông T. hoang mang, bức xúc nghi ngờ việc điều tra không đúng theo quy định.

3. Đối với những thiếu sót của ông NVK, Ban chỉ huy Công an huyện Củ Chi đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định của ngành.