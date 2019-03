Dân xả rác, phường, xã, khu phố chịu trách nhiệm

Đó là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” vừa được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến ký quyết định triển khai. Trong đó TP sẽ quy trách nhiệm cụ thể đối với khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn nếu để xảy ra tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch, đồng thời xem đó là cơ sở đánh giá thi đua cuối năm các đơn vị trên.



Nâng cấp hệ thống camera để xử lý việc xả rác

Theo quyết định trên, có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm ngăn ngừa người dân xả rác ra đường, kênh rạch. Cụ thể là lắp đặt camera ở những địa điểm có nguy cơ và thường xảy ra tình trạng xả rác; triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh, hiệu quả thông tin phản ánh của người dân qua tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử và điện thoại… về tình trạng xả rác.

Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm… Trường hợp khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn nếu để xảy ra tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch thì sẽ bị đánh giá vào thi đua cuối năm.

Ông Phạm Văn Thêm (Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Kho, quận 1) cho biết việc quy trách nhiệm về các phường, xã, thị trấn là cần thiết, song cần có thời gian để bổ sung, trang bị lực lượng, thiết bị để thực hiện. Đối với tình trạng vứt, xả rác ra nơi công cộng, kênh rạch là do người dân cố tình làm và chủ yếu vứt trộm. Vì vậy, để UBND phường có thể ghi nhận, xử lý các trường hợp này thì cần có lực lượng giám sát tại các điểm nóng. Tuy nhiên, hiện nay các phường không đủ lực lượng để làm mà chủ yếu làm nhiệm vụ “thu gom chiến trường” khi người dân đã xả rác và còn nặng về tính tuyên truyền. Hiện UBND phường vẫn thường xuyên thuê Công ty Dịch vụ công ích thu gom những điểm rác tự phát.

Theo ông Thêm, để xử lý tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch thì cần có sự vào cuộc của hệ thống. UBND các phường cũng cần xử phạt ngay các trường hợp vi phạm để người dân biết. Để thực hiện được hiệu quả, UBND phường cần bảo trì, nâng cấp hệ thống camera trên địa bàn phường. Tuy nhiên, hiện nay các phường đều phải dựa vào nguồn kinh phí bảo trì để duy trì hệ thống này. Nếu hệ thống camera, lực lượng đầy đủ thì vấn đề xử lý tình trạng xả rác ra môi trường sẽ hiệu quả hơn.



Hình ảnh người dân đổ rác trộm được Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM ghi nhận qua hệ thống camera an ninh. (Ảnh do Công an phường Trường Thọ cung cấp)

Phản ánh kịp thời việc xả rác sẽ được thưởng

Ông Hồ Văn Phước (Chủ tịch UBND phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) cho biết việc xử dụng camera để xử lý tình trạng vứt, xả rác ra nơi công cộng là hết sức cần thiết và mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, thời gian qua UBND phường đã bắt và xử phạt được năm trường hợp vứt, đổ rác ra môi trường và đã xử phạt hành chính. Trong đó có một trường hợp người dân mang rác từ nơi khác đến địa bàn của phường để đổ. Việc quy trách nhiệm về các phường, xã, khu phố là cần thiết, đây là cách để các địa phương chú trọng hơn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị.

Đối với UBND phường, để ghi nhận các trường hợp vứt rác, UBND phường đã chỉ đạo công an phường cùng với bảo vệ dân phố lưu giữ bằng chứng qua camera, đồng thời cử lực lượng xuống hiện trường để lập biên bản. Sau đó sẽ mời người vứt rác xem lại clip ghi lại hành vi đổ rác và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính cho tâm phục, khẩu phục.

Theo ông Phước, khó khăn hiện nay là cần có lực lượng túc trực thường xuyên trên camera và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng địa bàn để ghi nhận và xử lý kịp thời. Vì vậy, tùy vào từng điểm nóng mà UBND phường, công an bố trí lực lượng sao cho phù hợp.

“Bên cạnh ghi nhận, xử lý tình trạng vứt rác qua camera, hiện UBND phường đã và đang xây dựng hệ thống tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua nhiều kênh như Zalo phường, khu phố, sau đó tiến hành xử lý phạt nguội. Đối với các trường hợp phản ánh đúng đối tượng, UBND phường sẽ trao thưởng cho những cá nhân phát hiện kịp thời trị giá 100.000 đồng, đến nay đã khen thưởng 44 cá nhân. Từ đó UBND phường đã xử lý được nhiều trường hợp vứt rác và xóa bỏ nhiều điểm đổ rác trộm. Với hướng xử lý như trên thì tình trạng vứt, xả rác ra nơi công cộng sẽ được xử lý triệt để. Thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục lắp đặt camera tại nhiều tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường” - ông Phước nhấn mạnh.