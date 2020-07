Người dân ngất xỉu vì hít phải mùi độc hại từ suối ô nhiễm

Ngày 18-7, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TP Dĩ An, Bình Dương) phối hợp với UBND phường Tân Bình, đội Cảnh sát kinh tế và ma túy (Công an TP Dĩ An) tiến hành điều tra làm rõ vụ việc dòng suối Sọ đổi màu, nổi bọt trắng và bốc mùi nồng nặc.



Bà P. từng bị ngất xỉu vì mùi hóa chất bốc lên từ dòng suối Sọ. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo phản ánh của người dân, vào tối ngày 17-7 nước tại dòng suối Sọ đổi thành màu trắng như sữa, nổi bọt trắng. Kèm theo đó là mùi nồng nặc bốc lên như mùi thuốc trừ sâu.

Theo bà Cao Thị P. (người dân gần con suốt), những hiện tượng như thế này đã thường xuyên xảy ra vài tháng nay. Có lúc thì nước chuyển thành màu xanh dương, màu đục, màu sữa, màu đỏ và mùi rất khó chịu.

Cũng theo bà P., đây là khu dân cư rất đông người dân sinh sống, nếu tình trạng này cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ em.

“Có lần, mùi từ dòng suối bốc lên nồng nặc khiến tôi phải chạy vào nhà đóng cửa lại. Một lúc sau không chịu được nên bị ngất xỉu. May mà lúc đó có người ở nhà, nên không có chuyện gì xảy ra”- bà P. kể lại.



Thời điểm kiểm tra, cơ sở phế liệu vẫn đang tẩy rửa các thùng hóa chất. Ảnh: KD

Còn anh Nguyễn Văn C. (người dân) cũng tỏ vẻ bức xúc khi nhà có con nhỏ: “Mỗi lần mưa là cả khu phố đóng cửa lại, vì mùi bốc lên nồng nặc. Người lớn còn cảm thấy mệt nữa là trẻ em. Tôi và tất cả các hộ dân sinh sống hai bên dòng suối đều rất bức xúc”.

Theo ghi nhận đến chiều 18-7, tình trạng này vẫn xảy ra nhưng có giảm bớt.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết, nhận được phản ánh của người dân, ông phối hợp với phòng Tài nguyên-Môi trường, công an đã rà soát nguyên nhân.

Theo ông Yêm, sau khi kiểm tra đã phát hiện một cơ sở phế liệu không tên nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Cơ sở này là nơi đổ nước rửa các thùng hóa chất thẳng xuống cống thoát nước, khiến dòng suối bị ô nhiễm.



Đoàn kiểm tra lập biên bản với cơ sở vi phạm. Ảnh: KD

“Thời điểm chúng tôi kiểm tra, cơ sở này vẫn đang dùng nước tẩy rửa các thùng hóa chất, rồi đổ thẳng xuống cống thoát nước. Đoàn kiểm tra, tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động và thu gom chất thải còn lại. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn lấy mẫu nước thải để phân tích, khi có kết quả sẽ tiến hành xử phạt ”- ông Yêm cho biết.

Được biết, cơ sở này mới bắt đầu hoạt động và không có giấy phép kinh doanh.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 4 nước tại suối Sọ cũng chuyển thành màu xanh dương, bốc mùi khó chịu. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nguồn chất thải là do một công ty chuyên sản xuất về ngành thạch cao.

Tiếp sau đó, nhiều lần nước của con suối này vẫn tiếp tục đổi thành màu đục, màu đỏ. Các nguồn thải sau đó được xác định là từ một số công ty trên địa bàn, xả chất thải ra ngoài.