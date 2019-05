Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Quản lý nhân khẩu lỏng lẻo

Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để điều tra vụ án hai thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Bốn nghi can liên quan đến vụ án đã bị bắt. Đó là nỗ lực đáng ghi nhận của lực lượng công an.

Đáng chú ý trong vụ án mạng này là hành tung bí ẩn của những người đi thuê nhà.

Theo thông tin từ người dân địa phương sống gần hiện trường cho biết từ sáu- bảy tháng trước có một nhóm người đến thuê và ở trong ngôi nhà trên. Nhóm người này ít giao tiếp với xung quanh, ban ngày không thấy họ nhưng tối thì thấy họ có trong nhà.



Nhóm người ở trọ tại căn nhà nơi xảy ra án mạng vẫn còn đang là ẩn số, với hành tung bí ẩn. Ảnh: Lê Ánh

Người hàng xóm kế bên dù rất tò mò về căn nhà đó nhưng cũng chưa từng thấy mặt những người này vì mỗi lần ra đường họ thường bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ mỗi hai mắt và trán. Họ đi từ sáng trên xe ô tô, tối mới về lại đóng cửa kín mít. Chính người hàng xóm cho biết họ cũng rất tò mò về hành tung bí ẩn của những người lạ trong căn nhà chẳng bao giờ mở cửa nói trên.

Ông chủ cũ của căn nhà nói rằng trước khi có ý định bán lại căn nhà này thì ông cho thuê. Trong thời gian cho thuê thì ông cũng không làm hợp đồng thuê nhà, không đăng ký tạm trú cho người thuê, cũng không quan tâm người thuê nhà có đến ở hay không. Ông chỉ biết mỗi tháng người thuê nhà đến gặp ông để đóng tiền nhà là xong.

Qua vụ án mạng này có thể thấy công tác quản lý nhân khẩu thuê nhà trọ tại địa phương chưa sát sao. Về nguyên tắc, khi một người đến thuê nhà trọ thì người thuê nhà phải tự đến công an phường, xã hoặc thông qua chủ nhà để làm thủ tục đăng ký tạm trú. Trên thực tế nhiều chủ nhà trọ thường không đi khai báo tạm trú cho những người thuê trọ nhà mình vì cho rằng chỉ ở có một vài tháng làm chi cho mất công. Về mặt quản lý nhân khẩu ở địa phương, khi có người lạ mặt đến ở thì chính quyền địa phương phải có nghĩa vụ nắm bắt qua việc rà soát nhân khẩu trên địa bàn.

Chính sự thiếu chấp hành nghĩa vụ khai báo cũng như việc quản lý trong công tác đăng ký nhân khẩu tạm trú của chính quyền các địa phương còn lơi lỏng là lỗ hổng tạo điều kiện cho nhiều loại đối tượng tội phạm ẩn náu.





Hai trong bốn nghi can đã bị bắt. Ảnh: LÊ ÁNH

Thực tế cũng cho thấy hiện nay tại một số địa phương, nhất là các khu đô thị lớn với lượng người di chuyển đi - ở đông còn khá lỏng lẻo.

Thiết nghĩ các cấp chính quyền ở các tỉnh thành cần siết chặt quản lý nhân khẩu thuê trọ, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tạm trú, tạm vắng cũng như thường xuyên kiểm tra hành chính đối với các khu nhà trọ. Đây là điều cực kỳ cần thiết, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.