Bản tin tổng hợp: Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia; Truy vết hành trình di chuyển của nhân viên Nhã Nam mất liên lạc 09/08/2025 14:23

(PLO)- Bản tin cập nhật một số thông tin nổi bật: Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia; Công an đang xác định hành trình di chuyển của nhân viên Nhã Nam mất liên lạc; Phát hiện gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên xe khách từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ…

Ngày 8-8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn do một người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu. Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại trên mạng xã hội, có tính chất xuyên quốc gia nên lãnh đạo Cục lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 15-7, Ban chuyên án gồm Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triệu tập, mời làm việc với nhiều người. Những người này gồm Quách Thị Thương (quê Lâm Đồng), Phạm Thị Hoài Thu, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Hằng (cùng trú Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (quê Ninh Bình), Lò Thị Thanh (tuổi từ 29 đến 40, ở tỉnh Sơn La)…Ban chuyên án đã giải cứu thành công, an toàn đối 11 cháu bé từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.