Bản tin trưa 10-5: Công an Quảng Ninh truy tìm kẻ cướp ngân hàng; Xác định lai lịch nhóm áo đen đập phá quán phở ở Đắk Lắk 30/05/2025 12:39

(PLO)- Xác định lai lịch nhóm áo đen đập phá quán phở ở Đắk Lắk; Công an tỉnh Quảng Ninh truy tìm kẻ cướp ngân hàng; Công an Đồng Nai thu giữ gần 300 tấn phân bón giả; TAND TP Thuận An đã thụ lý đơn yêu cầu xác định cha cho con của ca sĩ Jack - J97; Truy tố 23 bị can vụ mang quan tài đến nhà chủ hụi gây áp lực đòi nợ.