Bản tin trưa 15-10: Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc; Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói về hướng giải quyết kẹt xe, ngập nước tại TP.HCM 15/10/2025 12:29

(PLO)- Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc; Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói về hướng giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm tại TP.HCM; Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường từ ngày 15 đến 17-10; Người phụ nữ ở Lâm Đồng trả lại 100 triệu đồng chuyển nhầm; Giá vàng thế giới tăng lên sát mốc 4.150USD/ounce…

Ngày 14-10 (giờ New York), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc họp Đại hội đồng ngày 14-10 với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đủ tư cách bỏ phiếu đã bầu 14 nước thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh. Việt Nam đạt 180 phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời là nước Châu Á – Thái Bình Dương duy nhất là thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.