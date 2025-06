Bản tin trưa 16-6: Xác định chủ xe Jeep lao vào làn xe máy, tông 2 người tử vong; Thực nghiệm hiện trường vụ án mạng tại quán nhậu 16/06/2025 12:00

Tối 15-6, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ xe jeep lao vào làn xe máy khiến hai người tử vong, một người bị thương trên đường Kinh Dương Vương, đoạn gần ngã ba Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân. Hai nạn nhân thiệt mạng là bà BTC (72 tuổi) và con gái NTT (49 tuổi, đều là tên viết tắt, cùng ngụ tại quận Tân Bình). Thời điểm gặp nạn, hai mẹ con đang điều khiển xe máy trên đường về nhà sau khi đi thăm người thân. Một người đàn ông khác cũng bị thương nặng trong vụ việc và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Triều An.