Bản tin trưa 26-9: Cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng nhận lỗi; Công an sẽ xử lý vụ MV của Ưng Hoàng Phúc 26/09/2025 12:00

(PLO)- Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nhận lỗi trước tòa; Vụ MV của nhóm nhạc Ưng Hoàng Phúc: Công an TP.HCM sẽ xử lý nhanh; Sau Hà Nội, hàng ngàn camera AI phạt nguội sẽ được lắp đặt trên toàn quốc; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thị sát đường Vành đai 3 TP.HCM…

TAND TP.HCM đang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) cùng 15 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Trong vụ án này, bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 107 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 82 tỉ đồng.

Trình bày tại phiên tòa, cựu tổng giám đốc SJC thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Trước tòa, bị cáo Hằng cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn lại trong vụ án.