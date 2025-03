Bản tin trưa 28-3: Bắt 6 người vụ học sinh bị đánh ở Đồng Nai 28/03/2025 12:00

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an phường Tân Hoà (TP Biên Hoà) bắt giữ sáu nghi can liên quan đến vụ học sinh bị đánh ở Đồng Nai bị thương nặng.

Trước đó, trưa cùng ngày, em NMT (tên viết tắt, 17 tuổi, quê tạm trú phường Tân Hòa, học sinh lớp 10) vừa ra khỏi cổng trường đang đi bộ về phòng trọ thì bị một nhóm thanh thiếu niên tấn công bằng hung khí vào vùng đầu, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đả thương, khám có khối sưng bầm vùng đỉnh, sưng quanh mắt. Khám lâm sàng xác định bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện thái dương, nứt sọ thái dương, loạn sản xơ xương thái dương. Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị.