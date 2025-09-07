Bản tin trưa 7-9: Diễn biến mới vụ kẹo rau củ Kera; Biển Đông xuất hiện bão số 7 07/09/2025 11:50

(PLO)- Lê Thành Công khai lý do sản xuất kẹo Kera để tặng hoa hậu Thùy Tiên; Biển Đông xuất hiện bão số 7, giật cấp 10; Camera ghi cảnh tài xế xe đầu kéo chạy sai làn, vượt đèn đỏ ở TP.HCM; Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường; Năm học 2025-2026, mức học phí các ngành đại học tăng ra sao?...

Liên quan đến vụ việc kẹo rau củ Kera, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Theo KLĐT, Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác làm ăn chung. Đến ngày 18-12-2024, Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu "Kera SuperGreens Gummies" (kẹo rau củ Kera) tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi họp bàn phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo, làm từ nguyên liệu rau củ quả để tiêu thụ nông sản sạch trong nước vì thấy thị trường thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang phát triển mạnh. Đồng thời, Công muốn dành tặng sản phẩm này cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên tham gia đồng hành cùng sản phẩm.