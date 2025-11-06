Bão số 13 có gây mưa rất lớn và ngập lụt lịch sử như bão số 12? 06/11/2025 22:00

(PLO)- Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định trên các lưu vực sông sẽ xuất hiện một đợt lũ mới.

Video: Bão số 13 có gây mưa lớn và ngập lụt lịch sử như bão số 12?

Tối 6-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ, tâm bão số 13 đang ở khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Cường độ bão mạnh cấp 12 tức 118-149km/h, giật cấp 15.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết dự báo trong 3 giờ tới, bão số 13 đi sâu vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. Quá trình đi sâu vào đất liền, bão tiếp tục giảm cấp. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng đến nay đã có mưa rất lớn và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và ngày mai.