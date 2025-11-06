Hàng loạt thuỷ điện tại Lâm Đồng xả điều tiết trước khi bão số 13 đổ bộ 06/11/2025 18:26

(PLO)- Các hồ thủy điện ở tỉnh Lâm Đồng đồng loạt thông xả nước điều tiết nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, diễn biến phức tạp của bão số 13.

Chiều 6-11, do lượng nước từ các hồ thượng nguồn tăng nhanh do ảnh hưởng từ mưa lớn của bão số 13, các thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều thông báo tăng lưu lượng xả tràn qua hồ chứa.

Hàng loạt hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xả điều tiết để hạn chế lũ cho vùng hạ du trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13.

Theo Công ty Thủy điện Đại Ninh, lúc 11h ngày 6-11, lượng nước hồ Đại Ninh đạt cao trình 878,372 mét, lưu lượng nước về hồ là 142 m3/s. Từ 13h cùng ngày, hồ thủy điện Đại Ninh nâng mức xả nước điều tiết qua đập tràn từ 150 m3/s lên 200 m3/s.

Tương tự, Công ty Thủy điện Đồng Nai 2 cho biết, lúc 10h ngày 6-11, mực nước hồ Đồng Nai 2 đạt cao trình 679,545 mét. Từ 13h cùng ngày, hồ thủy điện Đồng Nai 2 xả điều tiết qua tràn tổng lượng nước 260 m3/s.

Trong khi đó, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 của Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng có thông báo nâng mức xả nước điều tiết qua tràn lúc 12h trưa nay, từ 37 m3/s lên 100 m3/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ chiều nay tỉnh đang có mưa to đến rất to, nhất là xã Suối Kiết 103.2 mm, xã Minh Tâm 65.5 mm, khu vực Bảo Lộc 61.8 mm… Nước trên tất cả sông, suối ở Lâm Đồng đang lên mạnh.

Từ trưa 6-11 tới 18 giờ chiều nay, khu vực Lâm Đồng có mưa vừa tới mưa to nhiều nơi do ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 13.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng có mưa to, rất to và dông. Khu vực phía bắc và đông bắc tỉnh Lâm Đồng lượng mưa phổ biến từ 50 mm đến 100 mm, có nơi đạt 120 mm/24h, biển động rất mạnh.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 13, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có thông báo hỏa tốc phân công lãnh đạo UBND tỉnh ứng trực bão 24/24 giờ.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời rà soát, kiểm tra an toàn hệ thống hồ, đập thủy lợi, thủy điện, khu dân cư ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động ứng phó.