Bất động sản công nghiệp Việt Nam không còn cạnh tranh bằng giá rẻ

(PLO)- Với sự ổn định về chính trị, chính sách ưu đãi đầu tư và chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ, Việt Nam đã trở thành tâm điểm của làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Thị trường bất động sản công nghiệp đang bước vào chu kỳ mới, không còn dựa vào giá rẻ. Các nhà đầu tư lớn đang yêu cầu cao hơn về hạ tầng xanh và thông minh.

Trên đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2025 (VIPF 2025) với chủ đề "Vững vị thế, đón chuyển động". Sự kiện do Báo Tài chính - Đầu tư và Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (VIREA) phối hợp tổ chức tại TP.HCM vào chiều 29-10.

Yêu cầu Net Zero và vai trò chủ đầu tư

Ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Prodezi Long An, cho biết doanh nghiệp công nghệ cao hiện nay rất quan tâm đến các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị), năng lượng tái tạo và các giải pháp giải quyết phát thải. Đây là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo đạt mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) theo chiến lược nghiêm ngặt của tập đoàn mẹ.

Ngoài ra, các nhà đầu tư này còn mong muốn chủ đầu tư khu công nghiệp hỗ trợ kết nối họ với các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng để tối đa hóa hiệu quả dây chuyền sản xuất và công tác điều hành.

Bối cảnh này buộc vai trò của chủ đầu tư phải thay đổi. Ông Minh nhấn mạnh, chủ đầu tư không thể chỉ đơn thuần là kinh doanh, cho thuê hạ tầng công nghiệp nữa. Thay vào đó, họ phải phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng để hỗ trợ khách hàng, giúp doanh nghiệp thuê bù đắp chi phí, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về rào cản giá đất tăng, ông Minh cho rằng đây là yếu tố chung của cả nước nhưng Chính phủ cũng đã có các nghị quyết hỗ trợ phát triển công nghiệp bền vững, giúp tạo ra hành lang pháp lý cụ thể hơn.

Khu công nghiệp sinh thái lên ngôi

Cùng chung nhận định về sự thay đổi, ông Trương Gia Bảo, Phó Chủ tịch VIREA, cho rằng việc tỉ lệ kho bãi lấp đầy cao hiện nay thực chất mới là phản ứng ngắn hạn. Chúng ta đang ở bước khởi đầu và sẽ sớm chứng kiến một làn sóng đầu tư dài hạn, quy mô lớn hơn, hướng vào sản xuất và công nghệ.

Để đón làn sóng này, ông Trần Tấn Sỹ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings, chỉ ra hai yếu tố quyết định để đón ngành bán dẫn là nguồn điện và nhân lực kỹ thuật.

Ông Sỹ khẳng định hạ tầng cứng, với các kết nối như sân bay Long Thành, đã sẵn sàng. Tuy nhiên, năng lượng không chỉ cần đủ mà phải sạch.

Về nhân lực, Việt Nam cần giải bài toán đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn trong 10 năm tới. Ông Sỹ cũng thừa nhận việc xây khu công nghiệp xanh khiến chi phí đầu tư tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, đây là lựa chọn bắt buộc vì các nhà đầu tư lớn từ Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản hiện chỉ chọn khu công nghiệp đạt chuẩn sinh thái.