Giá nhà đất đã tăng tới đâu thời gian qua?

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản của CBRE Việt Nam cho thấy năm 2018 thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn tại TP.HCM có biến động mạnh cả về nguồn cung, giá bán và loại hình sản phẩm.



Biệt thự, nhà phố lên ngôi

Đáng chú ý trong năm 2018 là sự sụt giảm đáng kể của nguồn cung mới trong bối cảnh diễn ra các cơn sốt đất cục bộ đã đẩy mức giá của loại hình sản phẩm bất động sản (BĐS) gắn liền với đất tăng cao. Cạnh đó, nhà phố thương mại vẫn chưa mất đi sức hút với đa số người dân mang tâm lý chuộng nhà riêng có đất. Khu vực đang là điểm nóng của loại hình này vẫn là khu Đông với chủ lực là quận 2 và quận 9.

Chính vì nguồn cung giảm nên dù giá thành bị đẩy cao thì mức tiêu thụ của thị trường này vẫn rất cao, đạt đến 91,1%. Theo CBRE, giá thương mại ở thị trường thứ cấp và sơ cấp của các sản phẩm này có xu hướng gia tăng nhanh. Trong khi giá bán biệt thự xây sẵn trung bình đạt 4.153 USD/m2 đất, tăng 47% so với năm 2017 thì mức tăng giá của nhà phố là khoảng 65% so với cùng kỳ. Ấn tượng hơn là nhà phố thương mại xây sẵn đã tăng từ 2.400 USD/m2 đất lên 5.264 USD/m2 đất, tức 2,2 lần so với năm 2017.

CBRE cho rằng khu vực phát triển mạnh loại hình BĐS trên là vùng ven và ráp gianh giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Xu thế này sẽ tiếp tục được củng cố trong các năm tới.

Chung cư hạng sang đội nóc



Phối cảnh một chung cư hạng sang. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo, thị trường căn hộ năm 2018 được bổ sung nguồn cung khá dồi dào, cả năm đạt đến 30.792 căn. Tuy nhiên riêng trong phân khúc trung cấp và bình dân lượng cung lại giảm. Tại phân khúc bình dân, mặt bằng giá chung đã tăng lên, hiện đa số các dự án đều chào bán với giá từ 800 USD/m2.

Phân khúc cao cấp ghi nhận trong quý IV năm 2018 được chào bán với giá khoảng 1.709 USD/m2, tăng 6% so với quý III và 10% so với cùng kỳ năm 2017. Có ý kiến cho rằng chính sách thuế thấp và quy định không cho phép thế chấp BĐS tại một số tổ chức có pháp nhân nước ngoài là hai trong số lý do khiến giá nhà ở tại Việt Nam cao. Có dự án hạng sang giá bán lên tới 7.000-8.000 USD/m2 .