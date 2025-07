Bộ đội, công an cắt rừng, lội suối tiếp cận bản Cha Nga bị lũ cô lập nhiều ngày 25/07/2025 17:37

(PLO)- Để tiếp cận được bản Cha Nga, xã biên giới Nga My, tỉnh Nghệ An bị lũ cô lập nhiều ngày qua, cán bộ chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, công an phải đi bộ 2 ngày.