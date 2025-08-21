Các Khối luyện tập trước Tổng hợp luyện lần 1 ở Quảng trường Ba Đình
(PLO)- Trước thời điểm diễn ra Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, các khối đã có buổi luyện tập tại Quảng trường Ba Đình.
Theo kế hoạch, tối nay, ngày 21-8, lúc 20 giờ sẽ diễn ra buổi Tổng hợp luyệndiễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.
Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
Trước thời điểm diễn ra Tổng hợp luyện, các Khối đã có buổi luyện tập tại Quảng trường Ba Đình.