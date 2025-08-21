Các Khối luyện tập trước Tổng hợp luyện lần 1 ở Quảng trường Ba Đình 21/08/2025 17:01

(PLO)- Trước thời điểm diễn ra Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, các khối đã có buổi luyện tập tại Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, tối nay, ngày 21-8, lúc 20 giờ sẽ diễn ra buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Trước thời điểm diễn ra Tổng hợp luyện, các Khối đã có buổi luyện tập tại Quảng trường Ba Đình.

Khối Hồng kỳ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Theo kế hoạch vào sáng 2-9, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, dự kiến các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Các khối tích cực luyện tập trước Tổng hợp luyện chính thức. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Đợt 2 Tổng hợp luyện diễn ra vào 20 giờ ngày 24-8. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Chương trình sơ duyệt diễn ra lúc 20 giờ ngày 27-8. Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 6 giờ 30 phút ngày 30-8. Sau đó, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 2-9. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.