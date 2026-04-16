Chấm dứt 'ác mộng' tiếng ồn chung cư: Tiêu chuẩn nào cho chốn về an yên? 16/04/2026 17:03

(PLO)- Giữa nhịp sống đô thị nhộn nhịp, tiếng còi xe rộn rã, tiếng vang từ căn hộ kế bên hay âm thanh của đường ống kỹ thuật thường vô tình phá vỡ đi sự thư thái thường nhật.

Thấu hiểu giá trị của sự tĩnh lặng, Regal Complex tiên phong ứng dụng bộ tiêu chuẩn âm học khắt khe từ Palmer Acoustics (Úc) – định hình nên một không gian sống đúng nghĩa.

Lớp “giáp” ngăn chặn tạp âm từ bên ngoài

Những cư dân từng trải nghiệm cuộc sống chung cư có lẽ đều thấu hiểu một nỗi ám ảnh mang tên “tiếng ồn vô hình”. Đó là tiếng còi xe inh ỏi vọng lên từ mặt đường dẫu đã đóng kín ban công. Là tiếng bước chân, tiếng nói cười ngoài hành lang lọt rõ mồn một vào phòng khách. Dần dà, cư dân thành thị buộc phải chấp nhận đánh đổi sự riêng tư và bình yên để đổi lấy sự tiện nghi của phố thị.

Nhưng tại Regal Complex, ngay từ mặt ngoài tòa tháp đã được trang bị một hệ thống “kính chắn âm” kiên cố. Hệ kính hộp Low-E đạt chuẩn Châu Âu (EN 12758) đóng vai trò như một màng lọc thông minh, cản đứng tiếng ồn giao thông rầm rộ nhưng vẫn tối ưu lượng ánh sáng tự nhiên.

Nhờ đó, ngay cả vào giờ cao điểm, độ ồn trong phòng luôn được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 35 dB(A) – tương đương sự yên tĩnh trong một thư viện cao cấp, bảo chứng cho những giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

Sự tĩnh lặng này còn được củng cố bởi hệ cửa cách âm đồng bộ. Từ cửa ban công nhôm kính (Kibing, Viglacera) đến cửa chính (gỗ An Cường), tất cả đều tích hợp hệ gioăng cao su EPDM đa tầng kín khít, ngăn chặn hiệu quả mọi âm thanh sinh hoạt từ hành lang hay tiếng gió rít trong những ngày mưa bão.

Triệt tiêu tiếng ồn “ngầm” từ bên trong

Nỗi khổ tâm lớn nhất của cư dân chung cư là việc thiếu đi sự riêng tư tuyệt đối. Nhưng tại Regal Complex, những tiếng ồn “ngầm” đều được giải quyết bằng các giải pháp kỹ thuật tinh tế.

Loại bỏ hoàn toàn tiếng “suối chảy” lúc nửa đêm vì toàn bộ hệ thống ống thoát nước trên trần đều được bọc nhiều lớp cách âm chuyên dụng. Nỗi ám ảnh về tiếng xả nước sinh hoạt của căn hộ tầng trên được xử lý triệt để, trả lại những đêm ngủ sâu giấc cho gia chủ.

Dự án ứng dụng hệ tường đôi cách âm giữa các căn hộ, kết hợp cùng vật liệu tiêu âm cho bề mặt tường và sàn. Nhờ đó, cư dân có thể thoải mái xem một bộ phim hành động với dàn loa chất lượng cao, hay trò chuyện rôm rả cùng gia đình mà không sợ âm thanh vang vọng hay làm phiền nhà kế bên.

Đồng thời, những khu vực tiện ích như phòng Gym hay hồ bơi thường gây e ngại cho các tầng bên dưới vì hiện tượng rung lắc. Regal Complex giải quyết bài toán này bằng hệ thống lò xo giảm chấn và đệm cao su Neoprene chuyên dụng. Mọi rung động mạnh nhất đều bị “nuốt chửng” ngay tại nguồn, không thể truyền qua kết cấu bê tông xuống không gian nghỉ ngơi.

Một ngày dài làm việc đã kéo theo muôn vàn áp lực, hút cạn năng lượng. Do đó, khi trở về nhà, điều con người khao khát nhất là một cái ngả lưng êm ái trong không gian tĩnh lặng, để nghe được tiếng thở đều của con trẻ, tiếng nhạc du dương từ chiếc loa góc phòng, hay đơn giản là tìm lại sự cân bằng trong tâm trí.

Các tiêu chuẩn âm học quốc tế tại Regal Complex không sinh ra để phô trương. Những giải pháp này hiện diện như một liệu pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần bền vững, biến mỗi căn hộ thực sự trở thành một “bến đỗ” bình yên, nơi sự tĩnh lặng trở thành đặc quyền xa xỉ và đáng giá nhất của giới tinh hoa.