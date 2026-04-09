Xu hướng lựa chọn rèm cửa chống tia cực tím cho các căn hộ chung cư cao cấp tại TP.HCM 09/04/2026 15:29

(PLO)- Gần đây, sự bùng nổ của các khu đô thị cao cấp tại TP.HCM như khu Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi… đã định hình một phong cách sống mới sang trọng, hiện đại và tràn đầy ánh sáng.

Tuy nhiên, đặc thù của các căn hộ chung cư cao cấp là hệ thống cửa kính thông tầng chiếm diện tích lớn để tối ưu tầm nhìn. Điều này vô tình khiến không gian sống phải đối mặt với cường độ nắng gắt và tia cực tím độc hại của khí hậu nhiệt đới.

1. Áp lực từ khí hậu nhiệt đới đối với căn hộ chung cư tầng cao

TP.HCM có số giờ nắng trung bình năm rất cao, đặc biệt là các căn hộ hướng Tây và Tây Nam. Ở các tầng cao của chung cư, sức nóng và cường độ bức xạ mặt trời không bị che khuất bởi cây xanh hay các tòa nhà thấp tầng, dẫn đến nhiều hệ lụy:

● Tác động đến sức khỏe: Tia cực tím (UV) xuyên qua kính cửa sổ gây lão hóa da, sạm da và ảnh hưởng đến thị giác của các thành viên trong gia đình.

● Hư hại nội thất cao cấp: Các căn hộ hạng sang thường sử dụng sàn gỗ tự nhiên, sofa da và đồ gỗ tinh xảo. Ánh nắng trực tiếp khiến các vật liệu này nhanh chóng bị phai màu, nứt nẻ và giảm tuổi thọ.

● Hiệu ứng nhà kính: Nhiệt lượng bị giữ lại sau lớp kính làm không gian trở nên hầm bí, khiến hệ thống làm mát phải vận hành liên tục ở công suất tối đa.

Tại Rèm cửa Mỹ Gia, chúng tôi thấu hiểu rằng giải pháp rèm cửa cho chung cư cao cấp phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa công năng ngăn nhiệt và tính thẩm mỹ tinh tế.

2. Vải dệt ba lớp - Khắc tinh của tia cực tím và nắng gắt

Vải dệt ba lớp chống nắng có cấu tạo đặc biệt gồm 3 lớp: lớp ngoài tạo thẩm mỹ, lớp lõi đen giúp cản tia UV và ánh sáng hiệu quả, lớp sau có màu sáng để phản xạ nhiệt, hạn chế nóng vào phòng.

Nhờ cấu trúc chắc chắn, loại vải này có độ bền cao, không giòn mục dưới nắng gắt và giữ màu tốt theo thời gian, giúp rèm luôn đẹp và sử dụng lâu dài.

3. Tư vấn lựa chọn rèm cửa cho các khu đô thị mới tại TP.HCM

Mỗi khu vực tại TP.HCM lại có những đặc thù kiến trúc riêng. Việc lựa chọn rèm cần sự tư vấn chuyên sâu về mặt địa lý và hướng nhà.

Đối với các căn hộ ven sông

Những căn hộ ven sông thường có tầm nhìn tuyệt đẹp nhưng lại chịu phản chiếu ánh sáng từ mặt nước rất mạnh.

Giải pháp: Nên sử dụng rèm vải hai lớp. Lớp voan mỏng giúp lọc ánh sáng chói từ mặt sông vào buổi sáng, trong khi lớp vải dệt ba lớp sẽ bảo vệ không gian tuyệt đối vào buổi trưa nắng gắt.

Đối với căn hộ hướng Tây

Đây là hướng nắng trực diện và gay gắt nhất vào buổi chiều.

Giải pháp: Ưu tiên các tông màu trung tính đậm như xám ghi, nâu đất. Những màu sắc này không chỉ mang lại vẻ hiện đại mà còn hỗ trợ lớp lõi đen bên trong vải cản nhiệt hiệu quả hơn.

Rèm cửa sổ chống tia cực tím cho căn hộ chung cư cao cấp tại TP.HCM

Tại các căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM, rèm cửa sổ không chỉ mang tính trang trí mà còn là giải pháp chống nắng và bảo vệ không gian sống. Với khí hậu nắng gắt, tia UV mạnh và hiện tượng hấp nhiệt qua cửa kính lớn, đặc biệt ở hướng Tây - Tây Nam, rèm cửa giúp hạn chế nóng bức, bảo vệ da và tránh hư hại nội thất.

Về thẩm mỹ, các gam màu trung tính như trắng kem, be, xám nhạt, nâu đất đang là xu hướng nổi bật nhờ dễ phối nội thất và phù hợp phong cách hiện đại, tối giản

4. Tăng cường hiệu quả làm mát bằng sự kết hợp thông minh

Để tối ưu khả năng làm mát, gia chủ nên kết hợp nhiều giải pháp che chắn như rèm vải 2 lớp cho phòng khách để điều chỉnh ánh sáng linh hoạt, vách ngăn tổ ong giúp giữ hơi lạnh trong không gian cần thiết và bạt che nắng ngoài ban công để giảm nhiệt từ bên ngoài trước khi vào nhà.

5. Xu hướng rèm cho chung cư cao cấp hiện nay

Các căn hộ hiện đại ưu tiên rèm màu trung tính như trắng kem, be, xám nhạt để tạo cảm giác sang trọng và dễ phối nội thất. Bên cạnh đó, lắp đặt âm trần và sử dụng vải dệt bề mặt tự nhiên cũng là xu hướng nổi bật, mang đến vẻ đẹp tinh tế và hiện đại.

6. Mẹo bảo quản rèm luôn bền đẹp

Để rèm cửa bền lâu trong môi trường đô thị, nên hút bụi định kỳ, kiểm tra thanh treo thường xuyên và vệ sinh chuyên sâu mỗi 1-2 năm để giữ màu vải luôn sạch đẹp, hạn chế bụi bẩn và dị ứng.

Lựa chọn rèm cửa chống tia cực tím là giải pháp giúp căn hộ luôn mát mẻ, sang trọng và bảo vệ sức khỏe gia đình. Khi kết hợp chất liệu tốt với thi công chuẩn kỹ thuật, không gian sống sẽ trở nên tiện nghi và đẳng cấp hơn.

Hãy để Rèm Mỹ Gia đồng hành cùng bạn trong việc kiến tạo nên những bộ rèm cửa đẳng cấp, bảo vệ trọn vẹn những giá trị tinh tế bên trong tổ ấm của gia đình bạn.