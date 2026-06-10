Bcons ra mắt 2.800 căn hộ tại phường Tam Hiệp, Biên Hòa: Cú hích mới cho thị trường bất động sản Đồng Nai 10/06/2026 18:52

(PLO)- Thị trường bất động sản khu Đông Nam Bộ đang đón nhận thêm một dự án quy mô lớn khi Bcons chính thức triển khai dự án Bcons Central Park tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa.

Với quy mô khoảng 2.800 căn hộ cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng tại khu vực cửa ngõ TP.HCM.

Bcons tiếp tục mở rộng quỹ đất chiến lược tại Đồng Nai

Những năm gần đây, Bcons được biết đến là một trong những doanh nghiệp phát triển mạnh phân khúc căn hộ vừa túi tiền tại khu vực Dĩ An (cũ), Thuận An (cũ) và vùng giáp ranh khu vực trung tâm TP.HCM. Hàng chục nghìn căn hộ đã được doanh nghiệp triển khai và bàn giao ra thị trường, tạo cơ hội an cư cho đông đảo người dân.

Việc tiếp tục phát triển dự án Bcons Central Park tại phường Tam Hiệp cho thấy chiến lược mở rộng quỹ đất của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở Bình Dương (cũ) mà đang hướng đến Đồng Nai – địa phương được đánh giá là một trong những cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đặc biệt, sau khi Đồng Nai được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ quan trọng của khu vực, nhu cầu về nhà ở chất lượng cho chuyên gia, kỹ sư, người lao động và cư dân địa phương ngày càng gia tăng.

Vị trí trung tâm kết nối của Bcons Central Park

Vị trí Bcons Central Park tọa lạc: 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Phường Tam Hiệp được xem là một trong những khu vực phát triển lâu đời và sầm uất của thành phố Biên Hòa. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, đường Võ Thị Sáu, trung tâm hành chính Biên Hòa cũng như các khu công nghiệp lớn trong khu vực.

Ngoài ra, dự án còn hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM và nhiều tuyến giao thông liên vùng khác.

Những yếu tố này không chỉ giúp gia tăng khả năng kết nối mà còn tạo nền tảng cho tiềm năng tăng giá bất động sản trong dài hạn.

Quy mô 2.800 căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực

Theo thông tin công bố, Bcons Central Park được phát triển trên quỹ đất gần 3ha với quy mô khoảng 2.800 căn hộ.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại Biên Hòa còn khá hạn chế so với tốc độ gia tăng dân số và nhu cầu ở thực, việc xuất hiện thêm một dự án quy mô lớn được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Đặc biệt, phân khúc căn hộ có tổng giá trị vừa tầm tài chính vẫn đang là nhu cầu rất lớn của người trẻ, gia đình trẻ và lực lượng lao động đang làm việc tại Đồng Nai cũng như khu vực TP.HCM lân cận.

Bên cạnh không gian sống hiện đại, dự án còn được định hướng phát triển hệ thống tiện ích nội khu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi của cư dân.

Đồng Nai đang bước vào chu kỳ phát triển mới

Nhiều chuyên gia nhận định Đồng Nai đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng giao thông và dòng vốn đầu tư.

Sân bay Long Thành được xem là động lực tăng trưởng quan trọng trong nhiều năm tới. Song song đó, hàng loạt tuyến giao thông kết nối TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương đang từng bước hoàn thiện, tạo nên mạng lưới liên kết vùng ngày càng thuận lợi.

Khi hạ tầng phát triển, nhu cầu dịch chuyển dân cư ra các khu vực vệ tinh sẽ tiếp tục gia tăng. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn liên tục mở rộng quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở tại Đồng Nai trong thời gian gần đây.

Được biết trước đó Bcons Group cũng đã công bố ra thị trường 1800 căn hộ Bcons Center City liền kề làng đại học Thủ Đức, đáp ứng nhu cầu ở thực cho khu đông TP.HCM: https://bconshome.com.vn/bcons-center-city/