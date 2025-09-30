Chiến sự Nga-Ukraine 30-9: Kiev nói quân Nga bị vây hãm, tổn thất lớn ở cứ điểm Donetsk; Moscow 'tiến chậm nhưng chắc' 30/09/2025 08:21

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran; Kiev nói quân Nga bị vây hãm, tổn thất hàng ngàn quân ở Dobropillia (tỉnh Donetsk); Ukraine hạ trực thăng tấn công Mi-28N Nga bằng FPV; Moscow tuyên bố giành thêm 2 làng quan trọng, hạ hơn 1.500 lính Ukraine trong ngày.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp mặt trận.

Ukraine: Nga bị vây hãm, tổn thất hàng ngàn quân ở Dobropillia

Cập nhật chiến sự ngày 29-9, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 75 cuộc giao tranh, trong đó giao chiến ác liệt nhất vẫn ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) với 19 trận chiến, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong diễn biến liên quan, Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết trong chiến dịch phản công ở TP Dobropillia (tỉnh Donetsk), quân Ukraine đã giành lại được 175 km2 lãnh thổ từ tay Nga và kiểm soát được 195 km2 ở những khu vực khác.

Theo ông Syrskyi, quân Nga chịu tổn thất đáng kể ở Dobropillia, với 3.185 lính Nga thương vong, trong đó có 1.769 lính thiệt mạng. Lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy hoặc thu giữ 969 vũ khí và thiết bị quân sự của Nga.

Ông Syrskyi nói thêm rằng vào ngày 29-9, một số đơn vị Nga đã bị bao vây gần Dobropillia.

Trong tháng qua, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga, vốn đã tiến được từ 15 đến 20 km về phía đường cao tốc chiến lược Dobropillia-Kramatorsk, nằm gần thành trì Pokrovsk mà cả Nga và Ukraine đang giành giật quyết liệt. Kể từ cuối tháng 8, lực lượng Ukraine đã chiếm lại một số ngôi làng trong khu vực này.

Ukraine hạ trực thăng tấn công của Nga bằng FPV

Ngày 29-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khen ngợi những người lính Ukraine đã bắn hạ 1 chiếc trực thăng quân sự Mi-28N của Nga bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tại làng Kotliarivka (tỉnh Donetsk), theo Ukrinform.

Mi-28N là trực thăng tấn công của Nga được chế tạo để chiến đấu trong mọi thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Được trang bị giáp hạng nặng và một loạt vũ khí, trực thăng này được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, bộ binh và các mục tiêu khác trên chiến trường với độ chính xác và hỏa lực mạnh.

Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công nhà máy linh kiện Elektrodetal được cho là có liên quan quân đội Nga ở thị trấn Karachev (tỉnh Bryansk, Nga) bằng pháo binh và tên lửa hành trình Neptune.

Một vụ hỏa hoạn được cho là đã xảy ra tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Elektrodetal ở thị trấn Karachev (tỉnh Bryansk, Nga) hôm 29-9. Ảnh: TƯ LỆNH HẢI QUÂN UKRAINE

Cuộc tấn công này được cho là đã gây ra các vụ cháy nổ trong khu vực nhà máy. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại ở nhà máy này.

Nhà máy Elektrodetal sản xuất nhiều loại đầu nối điện cho cả mục đích quân sự và công nghiệp. Các thành phần này cũng được sử dụng trong thiết bị quân sự, máy bay, ăng-ten, trạm gốc, bảng mạch in và nhiều hệ thống đo lường khác nhau.

Nga tuyên bố giành thêm 2 cứ điểm quan trọng, hạ hơn 1.500 lính Ukraine

Ngày 29-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 2 khu định ở các khu vực trọng điểm trên tiền tuyến thuộc tỉnh Donetsk là Shandryholove và Zarichne, theo hãng tin Reuters.

Hai khu định cư này đều nằm ở phía đông bắc TP Sloviansk - một trong những trung tâm mà Moscow hy vọng sẽ chiếm được trong cuộc tiến quân về phía tây tỉnh Donetsk.

Lính Ukraine tác chiến ở tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Moscow đang tiến quân chậm rãi dọc theo tiền tuyến, băng qua các khu vực phía đông và phía nam Ukraine, đồng thời tuyên bố giành được thêm nhiều ngôi làng mới gần như mỗi ngày. Moscow không công bố số liệu thương vong của mình nhưng các nhà phân tích quân sự Ukraine và phương Tây cho rằng những bước tiến này đã phải trả giá đắt về nhân lực và trang thiết bị.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 29-9, quân Ukraine đã mất khoảng 1.560 lính trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến, trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga khiến quân Ukraine thiệt hại nhiều nhất, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Trung tâm đã giành được các vị trí tốt hơn và gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho nhiều lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Myrnohrad, Udachne, Pokrovsk và Rubizhne ở tỉnh Donetsk và Novopavlovka ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã mất khoảng 515 lính, 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và 4 khẩu pháo tại các khu vực này.

Bộ này cũng cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 147 máy bay không người lái (UAV), 4 quả rocket của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS và 3 tên lửa hành trình Neptune của Ukraine trong ngày.