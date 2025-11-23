Chuyện chưa kể về 3 ngày sống sót trong lũ dữ: 12 người chia 2 gói mì tôm, ăn cơm thiu cầm cự 23/11/2025 11:33

(PLO)- Hơn 3 ngày bị cô lập trong lũ dữ, người dân xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) đối mặt với vô vàn khó khăn, mọi người chia nhau từng gói mì tôm, ăn cơm thiu để lấy sức cầm cự.

Ngày 22-11, khi nước lũ rút, xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) hiện ra trong cảnh tan hoang chưa từng thấy. Người dân nơi đây vừa trải qua cơn lũ dữ, một trận lũ mà chỉ cần nhắc lại, nhiều người vẫn bủn rủn chân tay, chưa hết bàng hoàng vì những giờ phút sinh tử.

Trong ngôi nhà nhỏ của chị Lê Thị Hà (41 tuổi, thôn Mỹ Hòa, xã Hoà Thịnh), bàn ghế, máy giặt và nhiều đồ đạc trong gia đình nằm ngổn ngang, phủ lớp bùn nặng mùi. Bao năm sinh sống ở vùng quê yên bình, trải qua không ít đợt mưa lớn nhưng chị Hà chưa từng nghĩ có ngày nhà mình bị ngập sâu đến mức này.