'Cò' lúa lãnh 17 năm tù vì chiếm đoạt tiền tỉ của thương lái 18/11/2025 16:13

(PLO)- Long làm "cò lúa", dùng nhiều hợp đồng khống và thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng của nhiều thương lái.

Ngày 18-11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Long (44 tuổi) về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Long làm nghề môi giới mua bán lúa hay còn gọi là "cò lúa", thường đứng ra ký hợp đồng đặt cọc với nông dân rồi giao lại cho thương lái để hưởng hoa hồng.

Từ tháng 11-2022 đến tháng 4-2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Long đã liên tục nghĩ ra nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Nguyễn Thanh Long tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Theo điều tra, Long lợi dụng đặc thù giao dịch bằng hợp đồng viết tay và sự tin tưởng của thương lái, Long bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt từ tháng 11-2022 đến tháng 4-2023. Bị hại mà Long nhắm đến là vợ chồng bà NTBT và ông NVH, những người thường xuyên đặt cọc lúa số lượng lớn.

Theo đó, Long ký hợp đồng thật với nông dân rồi viết thêm một hợp đồng khống khác, nâng diện tích từ vài chục công lên hàng trăm công, sửa số tiền cọc từ vài chục triệu lên hàng trăm triệu, giả chữ ký người bán. Từ đó, Long nhận tiền cọc cao hơn, chỉ giao phần nhỏ cho nông dân theo hợp đồng thật, còn lại chiếm đoạt.

Long nói dối rằng người thân ủy quyền bán lúa, tự ghi tên mình vào phần người bán rồi nhận tiền cọc. Với cách này, chỉ riêng 4 hợp đồng lập trong tháng 12-2022, Long đã nhận 725 triệu đồng từ bà T và chiếm toàn bộ.

Ngoài ra, Long tự ý ghi tên người bán, loại lúa, diện tích và tiền cọc trên các hợp đồng rồi ký giả toàn bộ. Hàng loạt hợp đồng ghi nhiều tên khác nhau đều do Long tự viết hoặc nhờ người ký khống, chiếm đoạt thêm hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt của vợ chồng bà T và ông H hơn 3,2 tỉ đồng.

Không dừng lại, trong thời gian thu hoạch, Long tiếp tục dẫn thương lái khác đến mua lúa, thu lại tiền đặt cọc mà bà T đã trả cho nông dân. Sau khi nhận được tiền hoàn cọc, Long giấu thông tin và chiếm đoạt thêm 443 triệu đồng qua 11 vụ việc liên tiếp.

Ngoài nhóm nạn nhân này, Long còn chiếm đoạt 310 triệu đồng của vợ chồng bà PTE và ông NTB bằng cách tự soạn hợp đồng, ký giả hoặc nhờ người ký thay vai nông dân bán lúa.

Đến tháng 4-2023, Long tiếp tục mở rộng hành vi bằng việc nói dối với bà TKT rằng đã mua được 27 ha lúa ST và 50 ha Đài Thơm 8, yêu cầu chuyển 155 triệu đồng tiền đặt cọc rồi tiêu xài hết.

Qua kết luận giám định chữ viết, chữ ký trên hàng chục hợp đồng và biên bản đã khẳng định phần lớn nội dung đều do Long viết, ký hoặc sửa, cho thấy thủ đoạn được chuẩn bị kỹ và có tính lặp lại.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long 17 năm tù, trong đó tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 12 năm tù và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 5 năm tù.