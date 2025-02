Cố tình chạy xe với tốc độ ‘rùa bò’, coi chừng bị xử phạt! 12/02/2025 06:38

(PLO)- Tình trạng một số tài xế vì lý do nào đó cố tình chạy xe với tốc độ ‘rùa bò’ không phải hiếm trên các quốc lộ, cao tốc, gây bức xúc cho cánh tài xế. Hành vi này vi phạm quy định nào trong Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và sẽ bị xử lý ra sao nếu cố tình vi phạm?

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã lập biên bản, xử lý tài xế xe tải chạy tốc độ “rùa bò”, không cho xe phía sau vượt lên khi có đủ điều kiện an toàn. Dù không xảy ra thường xuyên nhưng tình trạng một số tài xế vì lý do nào đó cố tình chạy xe với tốc độ ‘rùa bò’ không phải hiếm trên các quốc lộ, cao tốc... gây không ít bức xúc cho cánh tài xế. Hành vi này vi phạm quy định nào trong Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và sẽ bị xử lý ra sao nếu cố tình vi phạm? Thạc sĩ Mai Thị Lâm, giảng viên Khoa Luật Hành chính, ĐH Luật TP.HCM, phân tích xung quanh vấn đề này.