Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất 31/07/2025 13:51

(PLO)- Trong niềm phấn khởi, tự hào, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 31-7, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Đảng ủy Công an Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TRUNG KIÊN

Lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ôn lại những truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và công an Thủ đô nói riêng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt 80 năm qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh :TRUNG KIÊN



Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu với thành phố, Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng Huân chương cho các tập thể, cá nhân trong Công an Thành phố Hà Nội. Ảnh TRUNG KIÊN

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác; nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Thủ đô vừa “hồng”, vừa “chuyên”, nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”, xem “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”...

Lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn tự hào và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ Nhân dân, với truyền thống anh hùng, Công an Thủ đô sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, thân thiện, an ninh, an toàn, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam”- ông Thanh nhấn mạnh.

Xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, với sự hy sinh, cống hiến to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, Công an Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng vào năm 2010, và đến nay vẫn là đơn vị Công an cấp tỉnh duy nhất được tặng thưởng Huân chương cao quý này.

Tập thể Công an thành phố và nhiều đơn vị, cá nhân trực thuộc cũng đã được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý.

Hôm nay, trong niềm phấn khởi, tự hào, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an TP Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRUNG KIÊN

“Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Thủ đô đã nỗ lực đạt được trong suốt 80 năm qua”- Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đoàn kết một lòng, vững một niềm tin để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên của thịnh vượng và phát triển.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Công an Hà Nội. Ảnh: TRUNG KIÊN

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an Thủ đô cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước diễn ra tại Hà Nội.

Công an Hà Nội đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuyển đối số trong toàn bộ hoạt động công tác, gắn với xây dựng Chính quyền số và Công dân số.

Công an Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao, phong cách ứng xử chuẩn mực, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận, dựa vào Nhân dân để giữ gìn an ninh, trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng và tội phạm liên quan đến rửa tiền, khủng bố, ma túy.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh TRUNG KIÊN

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, của Chủ tịch TP UBND Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng; gương mẫu, đi đầu, quyết tâm thực hiện thành công “cuộc cách mạng chuyển đổi số” của Công an thành phố, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và an toàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội vinh dự được tặng Huân chương Quân công hạng Nhì. Ảnh: TRUNG KIÊN

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc, nâng cao năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai hiệu quả các mặt công tác.

“Toàn lực lượng Công an Thủ đô xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân; tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước; đồng hành cùng toàn hệ thống chính trị vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.