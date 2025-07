CSGT TP.HCM tăng cường xử lý các phương tiện chở hàng hoá cồng kềnh, quá khổ 03/07/2025 17:10

Ngày 3-7, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết Trạm CSGT Tân Túc ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM tăng cường xử lý các phương tiện chở hàng hoá cồng kềnh, quá khổ. Ảnh: CA

Thời gian gần đây, Trạm CSGT Tân Túc ghi nhận nhiều trường hợp xe ba gác, xe máy, xe tải nhỏ chở hàng hóa cồng kềnh, kéo theo vật dụng vượt quá kích thước cho phép lưu thông trên các tuyến đường do đơn vị phụ trách.

Theo lực lượng chức năng, việc chở hàng quá khổ không chỉ vi phạm quy định an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện lưu thông phía sau hoặc bên cạnh, đặc biệt trong điều kiện đường hẹp, đông phương tiện.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi chở hàng hóa cồng kềnh. Ảnh: CA

Thống kê trong tháng 6-2025 cho thấy, Trạm CSGT Tân Túc đã xử phạt 63 trường hợp vi phạm liên quan đến xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tăng 600% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 37 trường hợp bị xử lý do chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định, tăng 825% so với cùng kỳ.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Một phương tiện bị CSGT thổi phạt vì lỗi chở hàng hóa cồng kềnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần: Chủ động giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện chở hàng cồng kềnh; tuân thủ đúng làn đường, phần đường, không vượt ẩu; làm chủ tốc độ, quan sát kỹ lưỡng để kịp thời xử lý tình huống phát sinh bất ngờ.

Phòng CSGT cũng đề nghị người dân khi phát hiện phương tiện vi phạm có thể phản ánh thông tin cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.