Đà Nẵng, Huế: Lũ lên nhanh, nhiều nơi bị cô lập, người dân có nguy cơ chạy lũ trong đêm
(PLO)- Tại TP Đà Nẵng, lũ lên nhanh, nhấn chìm rốn lũ Nông Sơn, cả xã bị cô lập, mất điện. Còn tại Thừa Thiên Huế, mực nước sông dâng cao khiến nhiều nhà ven sông bị ngập đến mái.
Chiều tối ngày 27-10, nước sông Thu Bồn chảy qua địa phận xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) dâng cao tràn đường. Lũ lên nhanh đã nhấn chìm phần lớn diện tích của xã này. Hiện mực nước tính từ mặt đường ngập sâu hơn 2m. Nước tràn vào nhà dân đã gần bằng đỉnh lũ năm 2017.