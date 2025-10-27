Đà Nẵng, Huế: Lũ lên nhanh, nhiều nơi bị cô lập, người dân có nguy cơ chạy lũ trong đêm 27/10/2025 19:36

(PLO)- Tại TP Đà Nẵng, lũ lên nhanh, nhấn chìm rốn lũ Nông Sơn, cả xã bị cô lập, mất điện. Còn tại Thừa Thiên Huế, mực nước sông dâng cao khiến nhiều nhà ven sông bị ngập đến mái.

