Đã tìm được hung thủ vụ một phần thi thể nữ trôi vào bờ biển 21/02/2025 11:15

Tối 20-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khám phá thành công vụ 1 phần thi thể nữ trôi vào bờ biển tỉnh này. Trước đó, ngày 10-2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), người dân địa phương phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy và trình báo lực lượng công an.