Đại gia đình 30 người cùng đi xem diễu binh, diễu hành A80

Chiều 1-9, những cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội để chờ xem diễu binh, diễu hành A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng mai.
(PLO)- Trong lúc chờ đợi xem diễu binh, diễu hành A80 tiến qua Quảng trường Ba Đình vào sáng mai ngày 2-9, nhiều người dân đã ngồi hát vang những ca khúc quen thuộc tạo nên bầu không khí sôi nổi và ấm áp giữa lòng Hà Nội.
Chiều 1-9, những cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội để chờ xem diễu binh, diễu hành A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng mai.