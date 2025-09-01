Đại gia đình 30 người cùng đi xem diễu binh, diễu hành A80 01/09/2025 19:21

(PLO)- Trong lúc chờ đợi xem diễu binh, diễu hành A80 tiến qua Quảng trường Ba Đình vào sáng mai ngày 2-9, nhiều người dân đã ngồi hát vang những ca khúc quen thuộc tạo nên bầu không khí sôi nổi và ấm áp giữa lòng Hà Nội.

