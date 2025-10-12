Điểm nóng tố tụng 12-10: Cập nhật vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai; Diễn biến mới vụ ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai 12/10/2025 07:00

(PLO)- Điểm nóng tố tụng 12-10: Vụ ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai: Có dấu hiệu của tội giết người; Vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Nghi phạm có nhiều tình tiết định khung tăng nặng ra sao?; Truy tố TikToker Dưỡng Dướng Dường; Gây án giết người vì ghen tuông với người yêu cũ…

Điểm nóng tố tụng 12-10: Cập nhật vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai; Diễn biến mới vụ ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai

Liên quan đến vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai, như PLO đã nhiều lần thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng của Bộ Công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết, vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai có nhiều tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS, gồm:

Nghi phạm có hành vi giết 02 người trở lên (Tùng giết 3 người), giết người dưới 16 tuổi (một trong các nạn nhân mới 11 tuổi), giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (trong trường hợp này là hành vi cướp tài sản).