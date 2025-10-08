Công an làm việc với người xuyên tạc vụ bắt hung thủ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

Ngày 8-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NĐHV (31 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc vụ bắt hung thủ trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau.
Trước đó, ngày 7-10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện ông NĐHV sử dụng tài khoản TikTok có tên “Vũ Râu” đưa thông tin có nội dung xuyên tạc trong công tác đấu tranh của Ban chuyên án bắt giữ Lê Sỹ Tùng.
Làm việc với cơ quan Công an, ông HV đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm.
Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định.
Như PLO đã thông tin, sáng 3-10, người dân phát hiện ba người gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau).
Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi can là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú Bình Phước cũ) dùng súng bắt chết ba nạn nhân trên để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.