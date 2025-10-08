Công an làm việc với người xuyên tạc vụ bắt hung thủ bắn chết 3 người ở Đồng Nai 08/10/2025 18:47

(PLO)- Công an làm việc với người đàn ông sử dụng mạng xã hội TikTok đưa thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả đấu tranh bắt giữ kẻ dùng súng bắn chết 3 người ở Đồng Nai.

Ngày 8-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NĐHV (31 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc vụ bắt hung thủ trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau.

Công an làm việc với ông HV. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 7-10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện ông NĐHV sử dụng tài khoản TikTok có tên “Vũ Râu” đưa thông tin có nội dung xuyên tạc trong công tác đấu tranh của Ban chuyên án bắt giữ Lê Sỹ Tùng.

Làm việc với cơ quan Công an, ông HV đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định.