Diễn biến mới vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi 24/10/2025 12:36

(PLO)- Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ bạo hành ở TP.HCM hiện được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan chuyên môn đang làm thủ tục đưa bé vào Trung tâm bảo trợ để chăm sóc sau khi xuất viện.

Ngày 24-10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch phường Tân Uyên, TP.HCM, cho biết đã giao cho cơ quan chuyên môn làm thủ tục tạm thời đưa bé gái Phạm Thị MT (9 tuổi) vào Trung tâm bảo trợ để chăm sóc sau khi bé gái được xuất viện.

Cũng theo ông Lợi, sau khi phát hiện vụ việc mẹ ruột cùng người bạn trai của mẹ bạo hành bé gái MT, Công an phường Tân Uyên đã tạm giữ hai người này để tiếp tục điều tra vì liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em.

Do khắp cơ thể bị đa chấn thương nên hiện nay bé gái đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.