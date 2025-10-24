Vụ bé gái 9 tuổi bị ép nhúng lưỡi vào nước sôi: Đang giám định thương tích 24/10/2025 10:44

(PLO)- Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai đánh đập vì cho rằng không nghe lời. Đáng chú ý, có lần bé bị ép nhúng lưỡi vào nước sôi.

Ngày 24-10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch phường Tân Uyên, TP.HCM, cho biết đã giao cho cơ quan chuyên môn làm thủ tục tạm thời đưa bé gái Phạm Thị MT (9 tuổi) vào Trung tâm bảo trợ để chăm sóc sau khi bé gái được xuất viện.

Các vết thương của bé gái 9 tuổi do bị bạo hành.

Cũng theo ông Lợi, sau khi phát hiện vụ việc mẹ ruột cùng người bạn trai bạo hành bé gái MT, Công an phường Tân Uyên đã tạm giữ hai người này để tiếp tục điều tra vì liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em.

Do khắp cơ thể bị đa chấn thương nên hiện nay bé gái đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Vì bé gái không có người thân chăm sóc nên UBND phường Tân Uyên đã cử Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đến bệnh viện chăm sóc.

Cũng trong ngày hôm nay, Cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định thương tích của bé gái này.

Bé gái đang được Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phường Tân Uyên chăm sóc ở bệnh viện.

Như PLO đã đưa tin, người có liên quan đến vụ việc bạo hành được xác định là chị Phạm Thị BN (25 tuổi, mẹ ruột bé MT) và người bạn trai là Ngô Văn H (19 tuổi).

Trước đó, ngày 21-10 Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái Phạm Thị MT (9 tuổi) tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5 (phường Tân Uyên).

Ngay lập tức, Công an phường Tân Uyên đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa bé MT đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, hai người này khai nhận do có tình cảm nên BM cùng con gái MT dọn đến phòng trọ trên để sinh sống cùng H.

Thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé MT không nghe lời nên hai người này đã đánh đập bé gái nhiều lần.

Đáng chú ý, có một lần, H đã phạt bé MT bằng cách nấu nước sôi cho vào chén rồi bắt bé BN nhúng lưỡi vào khiến lưỡi bé MT bị bỏng.