Dự báo thời tiết ngày 14-10: Bắc Bộ mưa rào và giông rải rác 14/10/2025 06:05

(PLO)- Dự báo thời tiết 14-10-2025, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa giông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết hôm nay 14-10, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh yếu tăng cường lệch về phía Đông kết hợp với các nhiễu động đới gió Đông có xu hướng dịch chuyển từ ngoài biển vào. Vì thế, trên khu vực trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực từ nam Quảng Trị đến Gia Lai, vì thế trên khu vực vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Những khoảng thời gian không mưa, trời có nắng gián đoạn.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu về chiều và tối, có nơi mưa xuất hiện sớm từ buổi trưa; còn trong buổi sáng trời vẫn có nắng gián đoạn.