Dự báo thời tiết ngày 25-11: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ mưa giông rải rác 25/11/2025 06:00

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 25-11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, ban ngày hửng nắng; Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to, kèm khả năng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét và vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực TP. Huế và phía Đông các tỉnh từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to từ trong đêm 25 đến 26-11 và khoảng thời kỳ từ khoảng ngày 29 đến 30-11.

Dự báo thời tiết các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ ngày 25-11 chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ khoảng 29-11 đến 1-12, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.