Dự báo thời tiết ngày 27-5: Bắc Bộ trời mát mẻ, Trung Bộ và Nam Bộ mưa giông về chiều tối 27/05/2025 08:17

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 27-5, từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi hơn 100mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn hơn 80mm/3 giờ. Từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa rào và giông vài nơi, riêng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa có thể có lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.