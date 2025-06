Dự báo thời tiết ngày 3-6: Miền Bắc nắng nóng kèm nguy cơ mưa giông 03/06/2025 08:32

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 3-6, khu vực miền Bắc nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết từ đêm ngày 2-6 đến ngày 4-6 khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và có thể có giông. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi đến 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Từ chiều tối và đêm ngày 2-6, khu vực có mưa, mưa vừa, rải rác, có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm ngày 3-6 đến ngày 4-6, có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ C, có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.