Gần 600 chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về trong vòng tay chào đón của nhân dân 05/09/2025 15:52

(PLO)- Hàng trăm người dân đến Ga Sài Gòn để chào đón các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80.

Video: Gần 600 chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về trong vòng tay chào đón của nhân dân.

Sáng 5-9, Đoàn số 2 thuộc Tàu SE63 đã đưa gần 600 cán bộ, chiến sĩ cùng trang bị, hành lý của Quân khu 7, Quân khu 9 và Quân chủng Hải quân trở về TP.HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.

10 giờ sáng cùng ngày, tàu SE63 chở theo 598 cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 về đến ga Sài Gòn.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại khu vực sảnh chờ của Ga Sài Gòn để đón đoàn, tạo nên không khí náo nhiệt và xúc động. Nhiều bạn trẻ, hội phụ nữ địa phương và lực lượng thanh niên tình nguyện mang theo hoa tươi, băng rôn, quà tặng để đón các quân nhân. Một số người chuẩn bị điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đoàn chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80 bước xuống sân ga.