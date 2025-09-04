Bí thư Thành uỷ Hà Nội gửi thư cảm ơn các lực lượng và người dân làm nên thành công A80 04/09/2025 18:42

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa có thư cảm ơn đến các lực lượng và người dân đã góp sức làm nên thành công của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa có thư cảm ơn gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các chuyên gia, văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên và Nhân dân Thủ đô sau khi chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2025) diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (A80).

Thư nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, góp phần vào thành công của lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9.

Sự kiện này đã để lại dấu ấn sâu đậm, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Các khối diễu binh A80 di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trong tiếng hoan hô, chào đón của đông đảo người dân. Ảnh: HẢI ANH

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang từ Thành phố đến cơ sở đã phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương.

Đồng thời, Thành ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động; các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà thiết kế, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên báo chí; cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên… đã không quản ngày đêm phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự hoan nghênh, cảm ơn nhân dân Thủ đô đã tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động kỷ niệm bằng nhiều hành động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Người Hà Nội văn minh – thanh lịch – thân thiện – nghĩa tình” đến đồng bào cả nước, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Theo Thành ủy, thành công của chuỗi hoạt động kỷ niệm, nhất là lễ diễu binh, diễu hành 2-9 khẳng định sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, quân và dân Thủ đô – truyền thống, đường lối chiến lược và cũng là sức mạnh nội sinh to lớn quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

“Thời gian tới, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, Thành phố Hà Nội quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đưa Thủ đô và đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công đến các lực lượng và bà con nhân dân.