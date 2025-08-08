Bí thư Thành ủy Hà Nội: Người đứng đầu phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương 08/08/2025 13:43

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội phải kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, nhất là với người đứng đầu...

Ngày 8-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải… cùng 154 đại biểu đại diện cho hơn 2.900 đảng viên.

Nhanh chóng ổn định tổ chức sau 6 tháng thành lập

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 8152-QĐ/TU ngày 7-2-2025, là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị.

Chỉ sau sáu tháng đi vào hoạt động, Đảng bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác. Đảng bộ bám sát chỉ đạo của Thành ủy, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng, tham mưu chiến lược cho các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Phong, Đại hội lần này kế thừa thành quả từ các tổ chức Đảng tiền thân, là nền tảng để Đảng bộ tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh cả nước triển khai các quyết sách đột phá chiến lược.

Trình bày báo cáo chính trị, ông Hà Minh Hải cho biết Đảng bộ hiện có 12 đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ bộ phận, 143 chi bộ trực thuộc với 2.934 đảng viên.

Với phương châm “Gương mẫu đi đầu – Khát vọng vươn cao – Tư duy Thủ đô – Hành động Hà Nội”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xác định xây dựng tổ chức gương mẫu, tiên phong, linh hoạt trong lãnh đạo, đi đầu trong cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảng bộ sẽ tập trung hai khâu đột phá chiến lược, thứ nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – Nhân dân làm chủ”, với rõ vai, rõ việc, rõ trách nhiệm; phát huy cơ chế để người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền.

Thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận và năng lực thực tiễn cao, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô.

Người đứng đầu phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức Đảng tiền thân và của Đảng bộ trong sáu tháng qua.

Bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cần tiếp tục nâng tầm chất lượng công tác tham mưu, giúp Thành ủy lãnh đạo, điều hành hiệu quả cả nhiệm vụ trước mắt lẫn lâu dài.

Trong đó có việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; thúc đẩy kinh tế - xã hội; chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP theo hướng hành động, ngắn gọn, dễ hiểu và khả thi ngay sau đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong từng khâu công việc, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác Đảng, số hóa quy trình, nâng cao năng suất và tính minh bạch.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát hiện và bồi dưỡng nhân sự có năng lực, đạo đức; xây dựng nền tảng “Đảng bộ số” để rút ngắn quy trình, giảm sai sót.

Bà Hoài yêu cầu Đảng bộ kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, nhất là với người đứng đầu. Cần làm tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận trong toàn Đảng bộ; chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh; gắn nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên với kết quả công tác chuyên môn.

Đảng bộ phải phát huy dân chủ, đổi mới sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm; phòng ngừa, chấn chỉnh sai phạm từ sớm, từ xa; xây dựng cơ quan kiểu mẫu, kỷ cương, văn minh, hội tụ trí tuệ, dân chủ và văn hóa làm việc chuyên nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với truyền thống đoàn kết, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là Đảng bộ mẫu mực.