Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sự kiện A80 được bảo vệ tuyệt đối an toàn 03/09/2025 08:46

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện A80, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Ngày 3-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước 2-9.

Trong sự kiện A80, lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Ảnh: THANH TÚ

Nội dung thư khen nêu rõ thời gian vừa qua, cao điểm từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an.

Đồng thời, triển khai cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp; phát hiện kịp thời, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, trọng tâm là Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 02-9, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh việc triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để Nhân dân được thụ hưởng, hoà mình trong Ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các khối diễu binh, diễu hành tích cực tập luyện, đóng góp quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm.

Các chiến sĩ tham gia A80 trong ngày Đại lễ 2-9. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thành tích, kết quả, sự nỗ lực phấn đấu không quản khó khăn, gian khổ của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian vừa qua đã sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng, thể hiện rõ nét tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thần nhân văn và gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Có được những thành tích, kết quả nêu trên, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân nhận được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, MTTQ, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ to lớn, sự tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương của Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, MTTQ, đoàn thể các cấp và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; các thành tích, kết quả đã đạt được; lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.