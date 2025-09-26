Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' 26/09/2025 11:49

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã hỗ trợ ngư dân thiết thực, tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Ngày 26-9, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Gia Lai. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng Biên báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” cùng khoảng 200 đại biểu lãnh đạo các sở, ngành và các ngư dân, các em học sinh.

Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao sáng kiến và tâm huyết của báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo, sở ngành tỉnh Gia Lai tham dự chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Tiệp, qua hơn ba năm triển khai, chương trình đã đến với bà con ngư dân tại các tỉnh, thành có biển trên cả nước, mang lại những hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần cho ngư dân, đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật về khai thác hải sản bền vững, chống khai thác bất hợp pháp (IUU).

“Lần này, khi chương trình đến với Gia Lai, tôi cho rằng đây là một dịp rất đặc biệt, càng ý nghĩa hơn khi chương trình không chỉ hướng đến ngư dân mà còn góp phần quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển của tỉnh” - ông Tiệp nói.

Ông Dương Mah Tiệp đánh giá cao chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Tiệp, biển Gia Lai có có trữ lượng cá nổi, cá đáy, tôm, mực khá đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều loài rong và thực vật có giá trị sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt và y dược. Đặc biệt là rong câu chỉ vàng có hàm lượng agar lớn, cần thiết cho công nghiệp y dược và thực phẩm.

"Địa phương có nghề cá tương đối phát triển, toàn tỉnh hiện có 5.891 tàu cá/39.934 lao động. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15 m trở lên có 3.192 tàu (chiếm 54,18%)" - ông Tiệp thông tin.

Ông Dương Mah Tiệp trao học bổng cho các em học sinh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngư dân vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như chi phí sản xuất cao, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng chặt chẽ.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), thì vai trò và ý thức chấp hành của ngư dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến kết quả chung của cả ngành thủy sản và uy tín quốc gia.

Ông Dương Mah Tiệp trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Ảnh: THUẬN VĂN

“UBND tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình bằng những hành động thiết thực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo chương trình thành công tốt đẹp.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đời sống ngư dân, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, nhất là nâng cao nhận thức pháp luật, nhằm xây dựng một cộng đồng ngư dân văn minh, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định quốc tế về khai thác thủy sản, sớm gỡ thẻ vàng IUU theo chỉ đạo của Chính phủ” - ông Tiệp nói.

Ngư dân Gia Lai đến tham dự chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN

"Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Pháp Luật TP.HCM, các đơn vị tài trợ, các doanh nghiệp và mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ chương trình.

Cảm ơn các phóng viên, cơ quan báo chí đã chung tay tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp về người dân và biển đảo tỉnh Gia Lai nói riêng và nước Việt Nam nói chung. Xin chúc các em học sinh được nhận học bổng sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội và đất nước" - ông Dương Mah Tiệp chia sẻ.



Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trao quà cho các ngư dân. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” nhấn mạnh Ban tổ chức chương trình đã động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển bảo về chủ quyền tổ quốc; kiên trì tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng đúng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp; hỗ trợ, sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) cho ngành hải sản của Việt Nam.

Ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban chỉ chỉ đạo chương trình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáng chú ý, trong năm 2025 này, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức chương trình đã hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, giúp ngư dân tiếp cận những phương thức sản xuất tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

“Với tinh thần đó, thông qua chương trình, báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng chung tay với Gia Lai, giúp ngư dân làm kinh tế biển bền vững.

Chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của bà con về chống đánh bắt trái phép, không báo cáo, không theo quy định, để chúng ta có thể sớm đạt được mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU. Việc gỡ được thẻ vàng sẽ là một luồng gió mới mang lại nhiều lợi ích to lớn, giúp bà con ngư dân có được cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn” - ông Mai Ngọc Phước chia sẻ.

Ông Mai Ngọc Phước trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Bảy (74 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Tôi phấn khởi lắm khi được chương trình hỗ trợ, trao những phần quà này. Đây là món quà tình thần, có ý nghĩa rất lớn, giúp bà con ngư dân vững tin, làm đúng quy định để vươn khơi bám biển. Cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ".

Ông Nguyễn Bảy với nụ cười hạnh phúc sau khi nhận quà của chương trình. Ảnh: LÊ KIẾN

Bên cạnh sự bày tỏ vui mừng khi được tham dự chương trình và nhận được những món quà ý nghĩa và thiết thực ngư dân, ngư dân Đinh Văn Thắm (ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) còn cam kết sẽ đánh bắt hải sản đúng pháp luật.

"Mong muốn lớn nhất của bà con là sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU. Bà con ngư dân chúng tôi hứa sẽ tuân thủ các quy định về đánh bắt hải sản, cùng cả nước chung tay tháo gỡ thẻ vàng" - ông Thắm nói.

Ngư dân Đinh Văn Thắm. Ảnh: LÊ KIẾN

Ông Phạm Phú Vinh, Phó Chánh Văn phòng báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho các ngư dân. Ảnh: THUẬN VĂN

Niềm vui của bà con ngư dân khi tham dự chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngư dân Gia Lai vui mừng khi nhận quà của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN