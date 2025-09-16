Giá xe tải gắn cẩu 2025: Cập nhật và so sánh để chọn mua hiệu quả 16/09/2025 18:47

(PLO)- Năm 2025, nhu cầu xe tải gắn cẩu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong ngành xây dựng và logistics. Thị trường ghi nhận nhiều phân khúc giá khác nhau, từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng, tạo ra sự lựa chọn đa dạng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nắm rõ giá xe tải gắn cẩu cùng yếu tố ảnh hưởng sẽ giúp nhà vận tải tối ưu chi phí và đầu tư hiệu quả hơn.

Bức tranh thị trường xe tải gắn cầu 2025

Theo ghi nhận từ một số đại lý, mức giá xe tải gắn cẩu hiện nay dao động khá rộng. Ở phân khúc trung bình, mẫu JAC 3,5 tấn gắn cẩu Unic URV233 có giá khoảng 701 triệu đồng, trong khi xe JAC 6 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc vào khoảng 941 triệu đồng. Cao hơn, các dòng Dongfeng 9 tấn gắn cẩu Kanglim KS1056T/S thường ở mức 1,4 – 1,5 tỷ đồng.

Phân khúc xe Hino và Hyundai cũng được nhiều doanh nghiệp chú ý. Ví dụ, Hino XZU650 gắn cẩu Unic 2 tấn có giá khoảng 560 triệu đồng, trong khi Hyundai HD210 gắn cẩu 5 tấn thường dao động từ 1,3 – 2 tỷ đồng tùy cấu hình. Điều này cho thấy biên độ giá phụ thuộc nhiều vào thương hiệu xe nền, loại cẩu và số khúc cần.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá xe tải gắn cầu

Chuyên gia trong ngành nhận định có bốn yếu tố chính chi phối giá xe tải gắn cẩu:

● Tải trọng và loại cẩu: Xe nền nhỏ, cẩu nhẹ có giá thấp hơn so với xe nền lớn đi kèm cẩu nhiều khúc, tầm nâng dài.

● Thương hiệu: Các thương hiệu cẩu như Unic, Kanglim, Soosan, Tadano thường có giá cao hơn nhưng đảm bảo độ bền và dịch vụ hậu mãi.

● Cấu hình thùng và số khúc cần: Thùng dài, cẩu 4 - 6 khúc khiến giá tăng do yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

● Dịch vụ phân phối và hậu mãi: Chính sách bảo hành, bảo trì, phụ tùng thay thế là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí sử dụng lâu dài.

Lựa chọn thông minh cho doanh nghiệp

Với những doanh nghiệp mới bước vào lĩnh vực vận tải, câu hỏi thường trực là nên chọn dòng xe tải gắn cẩu nào để vừa phù hợp ngân sách, vừa đảm bảo hiệu quả công việc.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư không nên bắt đầu từ giá bán, mà cần đi từ nhu cầu vận hành thực tế khối lượng hàng hóa trung bình mỗi chuyến, tần suất nâng hạ trong ngày, cũng như đặc thù địa hình khai thác. Từ những tiêu chí này, doanh nghiệp sẽ xác định được nên lựa chọn phân khúc cẩu nhẹ, cẩu trung hay cẩu nặng để vừa tận dụng hết công suất, vừa tránh lãng phí chi phí đầu tư.

Chính vì vậy, việc hợp tác với một đại lý uy tín như Thế Giới Xe Tải trở thành điểm tựa quan trọng. Tại đây, khách hàng được hỗ trợ toàn diện từ khâu tư vấn chọn xe, so sánh chi tiết giữa các dòng, đến chính sách giá cả minh bạch và dịch vụ hậu mãi đồng bộ cho cả xe và cẩu.

Bức tranh thị trường xe tải gắn cẩu năm 2025 cho thấy sự đa dạng về phân khúc, đáp ứng tốt nhu cầu từ hộ kinh doanh nhỏ đến doanh nghiệp vận tải quy mô lớn. Vấn đề còn lại là nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, so sánh các tùy chọn để đưa ra quyết định phù hợp nhất với kế hoạch khai thác.

Thế Giới Xe Tải hiện là một trong những địa chỉ đáng tin cậy cho khách hàng tham khảo, so sánh và chọn mua xe tải gắn cẩu. Với danh mục sản phẩm phong phú, giá cả được cập nhật thường xuyên, cùng dịch vụ hỗ trợ toàn diện từ tài chính, đăng kiểm đến bảo dưỡng, đây là điểm đến giúp khách hàng yên tâm khi đầu tư dài hạn vào dòng xe chuyên dụng này.