Hà Nội xây dựng kế hoạch tăng trưởng trên 11% cho giai đoạn 2026-2030 29/10/2025 09:00

(PLO)- Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2026-2030, UBND TP Hà Nội định hướng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người và năng suất lao động xã hội tăng cao.

Ngày 28-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%.

Chỉ thị nêu rõ việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo tính kế thừa, thực tiễn, thống nhất và khả thi, đồng thời bám sát các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2025-2030) sắp tới.

Củng cố nền tảng tăng trưởng

Các đơn vị được yêu cầu đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, trong đó tập trung phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và hạn chế.

Báo cáo cần làm rõ tốc độ và chất lượng tăng trưởng, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR), năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), thu chi ngân sách, cũng như việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu phân tích sâu việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt từ 8,3 - 8,5%.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; kết quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND TP Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11% cho giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Trọng Phú

Một nội dung trọng tâm được nêu rõ là đánh giá việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hà Nội hướng đến phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo thông minh; nông nghiệp sạch, sinh thái, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển du lịch và thương mại điện tử.

Thành phố cũng yêu cầu đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, cũng như đóng góp của kinh tế số trong GRDP.

Cùng với đó là việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng khung pháp lý cho các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, an ninh năng lượng, thị trường vốn và lao động.

Hà Nội đặt yêu cầu đánh giá kỹ kết quả phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, bao gồm đường vành đai, đường sắt đô thị, hạ tầng khoa học - công nghệ, viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi và nông thôn.

Về nguồn nhân lực, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, 193/2025/QH15 và 71/NQ-CP về đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, làm rõ việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 11%

Về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2026-2030, UBND TP Hà Nội định hướng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người và năng suất lao động xã hội tăng cao.

Bên cạnh đó, thành phố đặt mục tiêu huy động tối đa nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân và thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị nhà nước, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật và chính quyền kiến tạo, phục vụ. Thành phố yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố tập trung tháo gỡ “nút thắt” trong thị trường vốn, lao động, đất đai, đồng thời cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém.

Thứ ba, phát triển kinh tế tư nhân thành động lực hàng đầu của tăng trưởng. Hà Nội sẽ triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ, khuyến khích hình thành các tập đoàn tư nhân tầm khu vực và toàn cầu, đồng thời hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Thứ tư, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đầu tư hạ tầng số, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh.

Thứ năm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới mạnh mẽ giáo dục, đẩy mạnh đào tạo STEM, kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp, và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thứ sáu, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai, hạ tầng khoa học, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số.

Thứ bảy, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, cùng các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, bình đẳng giới và bảo vệ nhóm yếu thế.

Thứ tám, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải.

Thứ chín, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ mười, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác đối ngoại.

Chỉ thị cũng phân công rõ các nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành liên quan trong xây dựng đề cương, dự thảo kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các đơn vị, chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước để hoàn thiện kế hoạch trình Thành ủy và HĐND TP vào đầu năm 2026.