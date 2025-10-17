Hà Nội sẽ khép kín hệ thống đường vành đai, hồi sinh các dòng sông 17/10/2025 19:42

Chiều ngày 17-10, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đây nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về giải pháp thực hiện nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho Hà Nội trong giải quyết các “điểm nghẽn” của TP như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Khép kín các tuyến đường vành đai, hạn chế xe cá nhân

Trả lời nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết trong quá trình tổng kết nhiệm kỳ XVII, Thành uỷ Hà Nội đã thẳng thắn chỉ ra bốn nhóm vấn đề lớn còn tồn tại, có tính chất liên ngành, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

“Lần này, Thành phố đặt ra quyết tâm chính trị rất cao, với nỗ lực lớn, để tập trung giải quyết căn cơ những vấn đề đó”, ông nhấn mạnh.

Các nội dung, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế này đã được đưa vào chương trình hành động của Thành ủy, trong đó nhiều việc đã được triển khai thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Một trong những trọng tâm là giảm ùn tắc giao thông và phát triển hạ tầng đồng bộ. Hà Nội đang triển khai đồng thời bảy dự án cầu vượt sông lớn như qua sông Hồng, sông Đuống… – khối lượng công việc mà, theo ông Phong, “hiếm có giai đoạn nào trước đây thực hiện được cùng lúc như vậy”.

Trong nhiệm kỳ XVIII, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ hệ thống đường vành đai, gồm vành đai 1; 2; 2,5; 3; 3,5 và khởi công đường Vành đai 5. Việc khép kín các tuyến đường này sẽ góp phần giảm tải giao thông khu vực nội đô, nhất là từ phạm vi vành đai 3 trở vào.

Thành phố cũng đang đẩy mạnh nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, trong đó phát triển hệ thống đường sắt đô thị là hướng trọng tâm. Hà Nội đã khởi công tuyến số 5 (Văn Cao – Hoà Lạc) và dự kiến đến cuối năm nay sẽ khởi công tuyến số 2 (Văn Cao – Trần Hưng Đạo), trước mắt thi công đoạn đi trên cao.

“Theo nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, đến năm 2035 Hà Nội sẽ hoàn thành khoảng 10 tuyến đường sắt đô thị, một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp quyết liệt và đồng bộ”, ông Phong nói và cho hay bên cạnh đó TP cũng tổ chức lại mạng lưới xe buýt, mở rộng vùng phục vụ, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

Hồi sinh các dòng sông

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2045 và tầm nhìn 2065 là sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, cân bằng vùng phát triển, tránh dồn nén chức năng vào khu vực nội đô lịch sử.

Ở phía Tây, tuyến đường sắt đô thị Văn Cao – Hoà Lạc sẽ là động lực thúc đẩy khu đô thị đại học Hòa Lạc – trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn của cả nước, với hạt nhân gồm Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và khu đại học tập trung khoảng 300 ha.

Ở phía Bắc, Thành phố định hướng phát triển đô thị thông minh Đông Anh – Mê Linh – Sóc Sơn, gắn với các đô thị vệ tinh như Sơn Tây, Hoà Lạc và mạng lưới logistics quốc gia tại Gia Lâm, Long Biên. Đây là giải pháp tổng thể nhằm tạo không gian phát triển mới, giảm áp lực hạ tầng và dân cư cho khu vực nội đô.

Ông Phong cho biết, việc di dời các cơ sở giáo dục, y tế ra khỏi nội đô sẽ được thực hiện có chọn lọc. Theo đó, TP chỉ di dời khối đào tạo đại học chính quy tập trung đông sinh viên, còn các cơ sở nghiên cứu, đào tạo sau đại học hoặc hợp tác quốc tế vẫn được giữ lại tại trung tâm.

Về vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí và ô nhiễm sông hồ, ông Phong khẳng định Thành phố xác định đây là trọng tâm trong giai đoạn tới. “Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ cơ bản hồi sinh các dòng sông trên địa bàn, như sông Đáy, sông Nhuệ, sông Bắc Hưng Hải…”, ông nói

Ông Phong cho biết đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp liên tỉnh, liên vùng, bởi nhiều dòng sông chịu ảnh hưởng ô nhiễm từ các địa phương khác. Thậm chí, các hiện tượng thiên tai bất thường, như lũ lụt ở Thái Nguyên, cũng tác động đến hệ thống sông Cầu, sông Công, ảnh hưởng tới Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Về ô nhiễm không khí, theo ông Phong, TP đã ban hành đề án riêng, xác định rõ các nguồn phát sinh như giao thông, công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt… và xây dựng các giải pháp kiểm soát phù hợp.

Hà Nội cũng đang hợp tác với các chuyên gia trong, ngoài nước để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và mô hình kiểm soát ô nhiễm hiệu quả.