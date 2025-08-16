HLV Amorim úp mở về bản hợp đồng trị giá 99 triệu USD 16/08/2025 13:36

Benjamin Sesko ký vào bản hợp đồng trị giá 99 triệu USD. Ảnh: MANCHESTER UNITED

Dù đã hứa với CĐV sẽ cải thiện ở mùa giải này nhưng HLV Ruben Amorim cũng khuyến cáo, Man United chưa thể thực hiện hết những thay đổi như mong muốn chỉ trong một mùa hè.

Theo HLV Amorim, hiện tại đội bóng đã tốt hơn so với tập thể kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 15, nhưng HLV người Bồ Đào Nha cũng cố gắng kiềm chế kỳ vọng khi khẳng định Man United vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 15-8 HLV Amorim cho biết: “Chúng tôi không thể thay đổi mọi thứ chỉ trong bốn tuần nhưng chắc chắn chúng tôi đã tốt hơn. Tôi biết chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ hơn, nhờ đó có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của trận đấu. Tôi thực sự tự tin hơn nhiều, điều đó rất rõ ràng. Từng bước một, chúng tôi sẽ trở thành một đội bóng mạnh hơn”.

Một trong những lý do để lạc quan là hàng công mới của Quỷ đỏ có thêm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Bản hợp đồng trị giá 99 triệu USD từ RB Leipzig - Sesko mới chỉ đặt chân đến Manchester tuần trước. Tuy nhiên, Amorim để ngỏ khả năng tiền đạo 22 tuổi ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Arsenal.

“Chúng tôi không có nhiều thời gian nhưng cậu ấy đã sẵn sàng. Về thể chất, cậu ấy hoàn toàn đạt yêu cầu. Đó là yếu tố quan trọng ở giải đấu này. Cậu ấy đã sẵn sàng để thi đấu. Chúng ta sẽ xem liệu cậu ấy có đá chính hay không.

Ben có tiềm năng lớn ở mọi khía cạnh. Cậu ấy có thể chơi nhiều phong cách khác nhau. Ngoại hạng Anh vốn rất khắc nghiệt, cậu ấy sẽ phải học hỏi, nhưng tiềm năng của cậu ấy là rất lớn. Tôi có thể hình dung Ben sẽ là tiền đạo của Man United trong nhiều năm tới, đó là lý do chúng tôi chi rất nhiều tiền để sở hữu một chân sút có thể viết nên lịch sử ở CLB”, HLV Amorim nhấn mạnh.

Sau khi United không thể giành vé dự cúp châu Âu, HLV Amorim có thể tập trung hoàn toàn vào Ngoại hạng Anh và các giải đấu quốc nội mùa này. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, CLB vắng mặt ở một đấu trường châu Âu (kể từ mùa 2014-15).

Thuyền trưởng của Quỷ đỏ khẳng định, mục tiêu năm nay là nhanh chóng trở lại châu Âu, điều này đồng nghĩa với việc Man United phải kết thúc mùa giải trong nhóm 6 hoặc 7 đội dẫn đầu.

“Chúng tôi muốn trở lại châu Âu nhưng với tư cách HLV Manchester United, nói điều này cũng không dễ. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ tiến bộ hơn”, HLV Amorim thừa nhận.