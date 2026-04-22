Hơn 12.000 nhà mua hàng quốc tế đến Việt Nam tìm nguồn cung ứng 22/04/2026 14:15

(PLO)- Ngày càng nhiều nhà mua hàng quốc tế lựa chọn Việt Nam không chỉ vì sản phẩm cạnh tranh mà còn nhờ các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện.

Ngày 22-4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế 2026 - Global Sourcing Fair Việt Nam đã chính thức khai mạc. Sự kiện do VINEXAD phối hợp cùng Công ty Global Sources tổ chức.

Năm nay, triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 500 nhà cung cấp với 700 gian hàng. Các đơn vị giới thiệu hơn 40.000 sản phẩm xuất khẩu thuộc bốn ngành hàng chủ lực gồm thời trang và phụ kiện, nhà cửa và quà tặng, điện tử và thiết bị gia dụng, bao bì và in ấn.

Ban tổ chức dự kiến đón hơn 12.000 nhà mua hàng đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu toàn cầu, doanh nghiệp thương mại điện tử và chuyên gia tìm nguồn cung ứng. Sự kiện cũng đón hơn 500 nhà mua hàng VIP quốc tế từ các tập đoàn lớn như Walmart, Staples, Nitori, Ichiban… Đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp trong nước tiếp cận những đối tác tầm cỡ toàn cầu.

Khách hàng quốc tế tham quan tại triển lãm. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông James Liu, CEO Global Sources cho biết trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên tính linh hoạt và đa dạng hóa, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược trong mạng lưới sản xuất châu Á. Điều này mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối với các nhà cung cấp mới và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn.

Ngày càng nhiều nhà mua hàng quốc tế lựa chọn Việt Nam không chỉ vì sản phẩm cạnh tranh mà còn nhờ các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện. Các yếu tố này phù hợp với nhu cầu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

"Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến tìm nguồn cung ngày càng hấp dẫn với nguồn hàng đa dạng và các nhà sản xuất giàu năng lực", ông Chris Wiggins, CEO và Founder Body Graffiti LLC nói. Ông khẳng định đây là đối tác chiến lược giúp công ty tìm ra những ý tưởng và giải pháp cung ứng bền vững.

Tâm điểm của triển lãm là sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Các đơn vị hầu hết cung cấp dịch vụ OEM/ODM với số lượng đặt hàng tối thiểu cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như ISO, BSCI, GOTS. Nhờ năng lực sản xuất tốt, doanh nghiệp Việt có khả năng phục vụ hiệu quả các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Đáng chú ý, khu gian hàng của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm tiêu biểu. Các mặt hàng từ đồ gia dụng đến vật liệu thân thiện môi trường đều thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Khu gian hàng Đông Nam Á giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như thời trang bền vững và vật liệu sáng tạo từ sợi nấm, đá tự nhiên.