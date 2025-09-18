iPhone 17 series và iPhone Air đột phá về dung lượng pin 18/09/2025 16:15

(PLO)- Apple vừa ra mắt thế hệ iPhone mới nhất – thế hệ iPhone mang bước tiến lớn về thời lượng pin, hứa hẹn thay đổi cách người dùng trải nghiệm smartphone.

iPhone 17 Pro Max: Chuẩn pin mới

Điểm sáng sự kiện là iPhone 17 Pro Max với thời gian phát video 39 giờ – vượt iPhone 16 Pro Max đến 6 giờ. Thành tựu này đến từ thiết kế unibody nhôm tản nhiệt, pin lớn hơn, chip A19 Pro tiết kiệm điện và bản eSIM-only tối ưu không gian.

Máy cũng sở hữu hiệu năng cao hơn 40%, cụm 3 camera 48MP và zoom quang học 8x, biến nó thành công cụ sáng tạo di động. Tùy chọn dung lượng đa dạng từ iPhone 17 Pro Max 256GB đến 2TB.

iPhone 17: Nâng cấp toàn diện

Phiên bản iPhone 17 thường cũng gây ấn tượng với thời gian xem video tăng thêm 8 giờ nhờ A19 và màn hình ProMotion. Độ sáng tối đa 3000 nits, kính Ceramic Shield 2 chống xước gấp 3 lần, mang đến trải nghiệm cao cấp.

iPhone Air: Siêu mỏng nhẹ, pin vẫn bền bỉ cả ngày

iPhone Air chỉ 5.6mm nhưng vẫn dùng cả ngày nhờ eSIM-only, A19 Pro tiết kiệm điện và iOS 26 tối ưu pin. Thiết kế siêu nhẹ, sang trọng với dung lượng 256GB đến 1TB.

Đăng ký Pre-Order ngay tại Thế Giới Di Động để sở hữu sớm và nhận ưu đãi độc quyền!